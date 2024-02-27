Ahmet Akın Burhaniyelilerle buluştu

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Burhaniyelilere seslendi. Akın, 2019 yılında İYİ Parti için adaylıktan çekildiğini, belirterek “Şimdi ben kendimi İYİ partili kardeşlerime emanet ediyorum. Ben görevimi yaptım. Şimdi yarım kalan yolumu tamamlamam için bana müsaade edin” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:19
Ahmet Akın Burhaniyelilerle buluştu
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Yerel seçim çalışma programında Burhaniye’ye gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Cumhuriyet Meydanında Burhaniyelilerle buluştu. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in ev sahipliğinde düzenlenen mitinge, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Edremit Belediye Başkan Adayı Mehmet Ertaş, Gömeç Belediye Başkan Adayı Melih Bağcı, belediye başkan aday adayları ve yurttaşlar katıldı.

Öeydanı dolduran kalabalığa seslenen Akın, “Körfezimiz Türkiye’nin parlayan yıldızı. Ali Kemal Başkan ile beraber memlekete hizmet nasıl yapılır göreceksiniz” dedi. Akın 2019 yılında İYİ Parti için adaylıktan çekildiğini, belirterek “Şimdi ben kendimi İYİ partili kardeşlerime emanet ediyorum. Ben görevimi yaptım. Şimdi yarım kalan yolumu tamamlamam için bana müsaade edin” diye konuştu.

Miting sonrası CHP İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. SKM’yi gezen Akın ve Deveciler, burada partililerle birlikte oldu. Heyet daha sonra Burhaniye semt pazarını gezerek tezgah açan esnafla bir araya geldi. 


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