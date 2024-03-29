Ahmet Aras: Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorlar

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:35

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:35

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Belediye Binası önünde düzenlenen mitingde Yatağanlılarla buluştu. Aras’a CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı ve Baran Bozoğlu, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Yatağan Belediye Başkan Adayı Mesut Günel, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz eşlik etti.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN ZAMAN”

Yatağan’da kreş, sosyal tesis, kent lokantası olmadığını söyleyen Aras, ilk 100 günde kreş temeli atacağının sözünü vererek, “Altyapı, yol, su bunlar zaten belediyenin asli görevi, Mesut başkanımla birlikte omuz omuza bütün sıkıntılarınızı çözeceğiz. Ama asıl içerisinde olduğumuz bu ekonomik krizde düşen alım gücünde sosyal belediyeciliğe en çok ihtiyaç duyulan zaman. Bunu da en iyi Cumhuriyet Halk Partisi yapar. Yatağan’ın bir kreşi var mı? Sosyal tesisi, kent lokantası var mı? Size söz göreve geldiğimiz ilk 100 gün içerisinde hemen bir kreşin temelini inşallah hep birlikte Mesut başkanımla beraber atacağız. Yoğun nüfuslu mahallelerden başlayarak bunların sayısını arttıracağız. Kreş neden önemli çünkü şu anda özel bir kreş en az bir asgari ücret. Ama biz sosyal belediye olarak bunun 3’te birinden az rakamlarla hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızı okullarına güvenli bir şekilde gidiyor. Aile bütçesine katkı sağlanıyor. Kadın özgürleşiyor sosyal hayata, iş hayatına katılıyor. Orda çalışan öğretmenleri de KPSS’den tam puan alım hani yandaş olmadığı için mülakattan geçemeyen öğretmenler var ya o öğretmenleri çalıştırıyoruz oralarda” diye konuştu.

“ATATÜRK’Ü UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR”

İktidarın Cumhuriyet değerlerini unutturmaya çalıştığını belirten Aras, “Emekliye dilenci muamelesi yapıyorlar, sadaka veriyorlar. Sen emekliye sadaka vermezsin. Ben Muğla Kart projesini hayat geçireceğim. Bu kartlarla dar gelirli Muğlalı marketten alışveriş de yapabilecek otobüse de binebilecek. Yardım kolilerine kimseyi muhtaç bıraktırmayacağım. Yoksulun üzerinden siyaset yapamayacaklar burada. Öğrencelerimize burs, etüt merkezi ve yurt sağlayacağız. Yalnız başına yaşayan yaş almış ama dar gelirli olan hemşerilerim için huzurevleri yapmak zorundayız. Ülkemizde aydınlık yolundan asla geri duramaz. 1923’te kurulan Cumhuriyetimizin yavaş yavaş maalesef temel kurucu değerlerinden uzaklaştığını görüyoruz. Artık Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorlar. Cumhuriyeti unutturmaya çalışıyorlar. Bayramları kutlamıyorlar biliyorsunuz. Bayramda ya raporlu ya izinli. Bir memleketin, milletin tarihi, milli bayramları çok önemlidir. Bunlara sahip çıkmazsan gelecekte neler olur Allah bilir. Emperyalistlere Atatürk ne yaptı? 1919’da Samsun’a çıkarak tek başına hepsine geldikleri gibi giderler dedi. Ama o gün bugündür sanki bu insanları hiç savaşmamış göstermeye, cumhuriyetin değerlerini unutturmaya çalışıyorlar. Kusura bakmayın. Bu millet size geçit vermez. Bizler vatan, millet, bayrak sevdalısı insanlarız ve vatanımızın bir karış toprağını hiç kimselere yedirtmedik, yedirtmeyiz” diye konuştu.

“MEYDANLARI DOLDURDUKÇA BAZILARINI KORKU SARDI”

Yatağan’ı sosyal demokrat, cumhuriyetçi, halkçı bir anlayışla yöneteceklerini söyleyen CHP Yatağan Belediye Başkan Adayı Mesut Günel, “Kırk beş yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından sonra maalesef bir kaza sonucu yatağını kaybettik. Artık bu hezeyana 2 gün sonra son vereceğiz. Hemşehrilerim kim olursa olsun. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın, hiçbir ayrımı yapmaksızın, hiçbir ötekileştirme yapmaksızın Yatağan’ı birlikte yöneteceğiz. Birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız. Birlikte yürüyeceğiz. Yüzdük yüzdük Kuyruğuna geldik. Bugün zaferden önceki son mitingimiz. Meydanlarda oldukça, sokakları doldurdukça, bazılarını korkular sardı. Bir anlayışı ortaya koymak istiyoruz. Biz Yatağan'da sosyal demokrat bir anlayışın, Cumhuriyetçi, halkçı bir anlayışın, milliyetçi bir anlayışın bilinciyle hep birlikte yönetmeye hep beraber olmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.