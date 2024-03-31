Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum’da oy kullandı. Okul bahçesinde konuşan Aras, “Türkiye’nin son geldiği düzlemde büyük ekonomik sıkıntılar var bu sebepten vatandaşların bu problemlerini sandığa yansıtacaklarını düşünüyorum. O yüzden bu yerel seçimin hesaplaşma olacağını düşünüyorum, vatandaşımız gerekli cevabı verecektir” dedi

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:26
Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak
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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum Yahşi Eğitim Uygulama Okulu’nda 1422 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanacağı sınıfa giren Aras, sandık görevlileri ile tokalaştı. 

Oy kullandıktan sonra okul bahçesinde basın mensuplarına demeç veren Aras, şunları söyledi:

“Bugün çok önemli bir gün hepimiz için kentlerimizin ve ülkemizin geleceği için. 5 yıllık Bodrum Belediye başkanlığı görevinden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışına girmiş olduk. Ama çok iyi bir çalışma yaptık. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep birlikte omuz omuza mücadele yürüttük. Seçimimizin Bodrum’a, Muğla’ya, Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin son geldiği düzlemde büyük ekonomik sıkıntılar var bu sebepten vatandaşların bu problemlerini sandığa yansıtacaklarını düşünüyorum. O yüzden bu yerel seçimin hesaplaşma olacağını düşünüyorum, vatandaşınız gerekli cevabı verecektir.”

Oy kullanmak kadar oylara sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Aras, “Islak imzalı tutanaklar ilçe seçim kurullarına teslim edilene kadar görevimizin başında olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.


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