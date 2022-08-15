Ahmet Davutoğlu: 'Alevi vatandaşlarımızın haklı taleplerinin arkasındayız'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:02

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Erikli Baba Dergâhını ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından “Dün Kerbela'da nasıl omuz omuza olduysak, bugün de yine canlarla omuz omuzayız. Hak Muhammed Ali yolunun takipçisi Alevi vatandaşlarımızın haklı taleplerinin arkasındayız” notu ile paylaştı.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Yüce bir makamdayız, Alevilik geleneği Hak-Muhammed Ali yolunun geleneğidir. Ehl-i beytin geleneğidir. Bu toprakların has geleneğidir. İşte hep beraber önce Hz. Hüseyin için yas tuttuk sonra İmam Zeynelabidin’in kurtuluşu vesilesiyle o Kerbela Şehitliğinden onun için kurbanlar kesildi.

Çeşitliliğimizi insanların çeşitliliğine almak ve bir noktada bir hamurda birleştiğini görmek için aşureler dağıttık, aşureler yedik ve şimdi de lokma paylaşıyoruz.

Bizler Hz. Hüseyin’in yolcuları kim bu ülkede Alevi canlarımıza herhangi bir tehdit oluşturursa bilin ki Kerbela’da nasıl omuz omuza olduysak bugün de omuz omuzayız, yarın da omuz omuza olacağız. Hiçbir tahrikçinin bu meclisi bozmasına izin vermeyeceğiz.

Alevi geleneğinin haklı talepleri, cem evlerinin statüleri de dahil olmak üzere hepsinin yerine getirilmesi için canla başla çalışacağız. Hak Muhammed Ali yolunun yolcularının bu ülkede onurlu vatandaşlar olarak yaşamaları yanında her türlü hakka sahip olmaları en temel insan hakkıdır. İşte bugün lokmamızı paylaşmaya geldik.

Size söz veriyoruz. İnşallah bu hakların, bu taleplerin yerine gelmesi için hep beraber omuz omuza çalışacağız. Vakitler hayrola, hayırlar feth ola, şerler defola…”