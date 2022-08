Üniversite öğrencisi Ahmet Davutoğlu'na dert yandı: 'Yarın ben gemiye çıktıktan sonra bu ülkeye dönme ihtimalim yok'

14 Ağustos 2022 Pazar, 23:17

Ahmet Davutoğlu, İstanbul’un Eminönü ilçesinde bir üniversite öğrencisiyle yaptığı sohbete ilişkin videoyu, bugün sosyal medya hesabında “Gençler, korkularınızı atın. İnanın bu karanlık günler geçecek. Sizleri aydınlık bir gelecek bekliyor” mesajıyla paylaştı.

Davutoğlu’nun paylaştığı videoda üniversite öğrencisi bir genç, şunları söyledi:

“850 LİRA KREDİ VERİP ONU YÜZDE 60 FAİZLE GERİ ALAN BİR SİSTEM VAR”

“Birkaç tane sorunumuz var bizim. Birincisi; şu an 850 lira kredi alıyorum ben. Yüzde 60’lara varan faizle alınıyor. Biliyorsunuz geçen dönem ‘silindi’ diye bir haber yapıldı ama sadece bu yıl ödeyecekler için silindi. Ben, şimdi 3 yıl sonra, 4 yıl sonra ödeyeceğim. Benim faizim hâlâ duruyor; bu birincisi. İkincisi ise bundan 7 ay önce, 8 ay önce, ekim başlarında, yemekhane yemekleri çok kötüydü, protesto ettik. Dedik ki ‘Biz bu yemekleri yemek istemiyoruz, üzerine zam yapıyorsunuz her şeyin’. Bunun üzerine tuttular, beni yurttan attılar. Üzerine benim kredimi kestiler. Ben, 7 ay boyunca yurda giremedim, kredi alamadım. Burada çalışmak zorunda kaldım. Dava sürecini başlattım, haklı olduğum için kazandım ama şimdi benim 7 aylık bir zararım var. Sonuç olarak hem psikoloji hem şey olarak... Şimdi bize zaten 850 lira kredi verip onu yüzde 60 faizle geri alan bir sistem var. Üzerine o 850 liranın 800 lirasını geri yemek, yurt parası olarak alan var.

“ARTIK ESKİSİ GİBİ ASKERİ KOĞUŞ SİSTEMİNE DÖNÜYORUZ. ÜNİVERSİTE Mİ OKUYORUZ, HARBE Mİ HAZIRLANIYORUZ HİÇBİR ŞEY BELLİ DEĞİL”

‘İnternet hizmeti’ deniliyor; bizim aldığımız internet hizmetinin hızı şey gibi, bir fotoğraf yükleyemezsiniz. Yurt müdürümüz çok değerli bir insan kendisi, şey demişti, ‘Olmadı ailenize söyleyin, her şeyi devletten beklemeyin, odanıza internet bağlatın, biz kolaylık sağlarız’. Üzerine biz eylem yaptığımızda demişti ki ‘Sizin isminizin yanına kırmızı nokta koyarız, ömür boyu hiçbir yere giremezsiniz’ demişti. Ben de demiştim ki ‘Bu yaptığınız 80’lerde, 70’lerde, 90’larda yapılan faşistlikten daha öte. Bir öğrenciye bunu söylerseniz bu öğrencinin ülkeye karşı güveni kalmaz’. Ki ben gemi mühendisliği okuyorum. Ben yarın gemiye çıktıktan sonra benim bu ülkeye dönme ihtimalim yok yani. Ben dönmesem ne olur? Çünkü bütün ülkeler (gemi mühendislerini) kabul ediyor yani. Devletin bize yaptığı muameleye bak. Devletin değil, daha doğrusu hükümetin yaptığı muameleye bakın. Yurt odalarımız geçen yıl üç kişilikti, ekim Ayında dört kişiliğe çıkardılar. Şu an altı kişilik için hazırlamalar yapılıyor. Şu an ranza sistemine dönüyoruz. Artık eskisi gibi askeri koğuş sistemine dönüyoruz. Üniversite mi okuyoruz, harbe mi hazırlanıyoruz hiçbir şey belli değil.”

“BEN, İLERİDE MESELA HİÇBİR MESLEK YAPACAĞIMI DÜŞÜNEMİYORUM”

Bir başka genç ise “Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Bakın, şimdi ben, 17 yaşımdayım, lise son sınıfa gidiyorum. Ben, şu an mesela üniversite okumayı düşünmüyorum, çünkü ileride ben meslek göremiyorum. İleride sadece iki tane meslek var; biri doktorluk, diğeri de yazılımcılık. Bize hatta Amerika’da bir tane gazeteci diyor ki ‘Türkiye’de ben sadece iki tane meslek görüyorum, doktorluk ve yazılımcılık okumayacaksanız bence okumayı bırakın’. Ben, ileride mesela hiçbir meslek yapacağımı düşünemiyorum. Ondan dolayı üniversiteye gitmeyi düşünmüyorum” dedi.

“SİZ MEZUN OLDUĞUNUZDA YEPYENİ BİR TÜRKİYE OLACAK”

Davutoğlu, gence şunları söyledi:

“Bir sene sonra o anlayış, o zihniyet iktidarda olmayacak. Sen okuyacaksın. Bir hoca olarak söylüyorum, üniversite hocası; okuyacaksın ve göreceksiniz inşallah Türkiye’nin kaderi… Siz mezun olduğunuzda yepyeni bir Türkiye olacak.”