Ahmet Davutoğlu'ndan Akın Gürlek'e: 'Benim her şeyimi araştırın, ben buradayım' deyin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Grup toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'ni Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirterek, Katar'da helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitleri de andı.

Davutoğlu, Ramazan Bayramı ile Nevruz Bayramı'nın birlikte kutlandığını ancak sevinç yerine hüzün yaşandığını belirterek, Mescid-i Aksa'da Ramazan boyunca ibadete izin verilmemesi ve bayram namazı kılınamamasını "gönül coğrafyamızda esen zulüm rüzgarı" olarak değerlendirdi.

Davutoğlu, İran'ın Minab kentinde 165 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak, "İnsanlık sessizse biz sessiz kalamayız" dedi. Davutoğlu, Minab katliamına karşı başlattığı girişimde, 24 saat içinde Musevi, Hristiyan, Sünni, Şii ve Budist insan hakları savunucularının da aralarında bulunduğu dünyanın saygın hukukçuları, aydınları ve devlet adamlarından 70 imza toplandığını açıkladı.

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de de siyasi liderlerden destek talep ettiklerini belirterek, Milliyetçi Hareket Partisi ve bazı muhalefet partilerinin ortak bir metne imza attığını aktardı. Destek verenler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağıkan, sanatçı Zülfü Livaneli ve çok sayıda akademisyen bulunduğunu söyledi. Davutoğlu, kampanyaya destek veren tüm lider ve aydınlara teşekkür ederek, "Bu bir insanlık mücadelesidir" dedi.

"BUNU SİZİN CEHALET FÜZELERİNİZ YAPTI, CEHALET FÜZELERİNİZ"

Davutoğlu, Türkiye ve dünyadaki şubat ayı gıda enflasyonu tablosunu göstererek, "Eminim, şimdi bir sonraki Bakanlar Kurulu çıkışı veya başka bir açıklamada Tarım Bakanı şunu diyecek: 'Dünyada savaş var, biz ne yapalım?' Arkadaşlar, bu tablo şubat ayına ait. Savaş öncesi bu. Siz bu tabloyu yarattınız. Siz, bu tablonun sebebisiniz; sebebi savaş falan değil. Siz, sakın halk bu gıda enflasyonu karşısında ezilirken bunu söylemeyin. Avrupa'da gıda enflasyonu 2,5; Türkiye'de 31,7 ise bunun bir müsebbibi var. Dünyada hiçbir şey sebepsiz olmaz ve bunun müsebbibi sizsiniz" diye konuştu.

Türkiye'de dana etinin kilogram fiyatının 21,9 dolar, dünya ortalamasının ise 8,12 dolar civarında olduğunu Davutoğlu, "Ya bunu Allah aşkına İran'ın attığı balistik füzeler mi yaptı? Ya da bunu Amerika'nın attığı füzeler mi? Yok; bunu sizin cehalet füzeleriniz yaptı, cehalet füzeleriniz" ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI'NI TEBRİK EDİYORUM"

Yaklaşan bölgesel gerilimlere ilişkin uyarılarda bulunan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Değerli arkadaşlar, bir savaşa doğru giderken, daha savaşın içindeyken hatta yarın bir sabah kalktığımızda emin olun bu korkuyla kalkıyorum her sabah. Bir iki Mossad ajanı İran'ın içine sızar, eline aldığı mobil füzeleri Türkiye'nin kritik bir yerine atar. Ve ertesi gün, bir CNN International'da başlamak üzere, bütün dünya basını der ki: 'İran Türkiye'ye saldırdı' NATO harekete geçer. Başka zaman harekete geçmeyen NATO birden Türkiye'yi korumak için harekete geçer ve bir bakarsınız Türkiye savaşın içine girer."

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın soğukkanlı tavırlarını takdir ettiğini belirterek, "Ama soğukkanlı kalmak yetmez. Tarafsızlık, aktif tarafsızlık haline gelmeli ve Türkiye barış kurucu bir rol üstlenmeli" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'na da tavsiyelerde bulunan Davutoğlu, "Savaşa giderken toplumun içinde savaşları bitirin demiştim; hani çatışmaları. Yarın ihtiyacınız olacak bu Meclis'e, yarın ihtiyacınız olacak muhalefet partilerine. Toplayın liderleri, savaşın gerçek tablosu konusunda görüşlerinizi paylaşın ve destek talep edin. Bu bir zafiyet değildir. Bu, bir savaş riski taşıyan ülkenin liderinin yapması gereken hikmetli bir davranıştır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de "tapu savaşları" olduğunu kaydeden Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes tapu araştırmasına girdi. Sayın Adalet Bakanı’na bir çift sözüm var. Buradan ona bir tavsiyede bulunmuştum. Elini omzunun üzerine koyan küstah grup başkanvekiline 'çek elini adaletten' demiştim. Sayın Adalet Bakanı, geçmiş hukuki işlerinizle ilgili tartışmalar olabilir. Şu anda bakansınız; size tavsiyem, siyasete de girmiş bulunuyorsunuz bu yolla, siyasetin ilk gününden beri şeffaf olun. Şeffaflığı kendinize ilke benimseyin. Birisi bir suçlamada bulunuyorsa, tazminat davası açmak yerine, 'benim her şeyimi araştırın, ben buradayım' deyin. Çok daha güçlü olursunuz.

Bana böyle bir iddiada bulunduklarında, 'bütün geçmiş bakanlar, başbakanlar ve cumhurbaşkanlarının yaşayanlarının hepsi hakkında soruşturma komisyonu kurulsun, Yüce Divan kurulsun; önce de beni yargılayın' dedim. Şimdi yine söylüyorum: Kurun ve benden başlayın yargılamaya. Adalet Bakanı da bunu söylediği zaman güçlü olur.

Sayın Özgür Özel’e de bir çift sözüm var. Sizin, bizim muhalefet olarak iktidarın açıklarını veya yanlışlarını işaret etmeniz doğru. Ama size tavsiyem de Adalet Bakanı’yla ilgili yaptığınız, gösterdiğiniz hassasiyeti kendi partinizin belediye başkanlarına da gösterin. Siz de parti içinde bir soruşturma komisyonu kurun; tapusunun hesabını veremeyen kim varsa, belediye başkanı, siz önce görevden alın ve örnek olun. Ancak o zaman biz temiz topluma kavuşuruz. Türkiye’nin bağırsaklarını değil, bütün iç organlarını temizlemeye ihtiyacı var."