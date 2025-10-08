Ahmet Davutoğlu'ndan Hüseyin Kocabıyık'ın tutuklanmasına tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Sumud Filosu'yla dönen Mustafa Çakmakçı'ya 'Gazi Meclisimize hoş geldin' diyerek konuşmasına başlayan Davutoğlu, İsrail'in esir aldığı Yeni Yol Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün en kısa sürede sağ salim geri dönmeleri için dua ettiğini söyledi.

Gece saat 01.00 civarında milletvekillerinin her biriyle ayrı ayrı görüştüğünü, vekillerin vakur ve yüksek özgüven içinde olduğunu belirten Davutoğlu, "Soykırımcı barbar İsrail bilsin ki ne yaparlarsa yapsınlar bu özgürlük filoları Gazze'de insanlık dışı abluka kırılana kadar dalga dalga gelmeye devam edecek" dedi. Davutoğlu, TBMM Başkanlığı ve devlet yetkililerine milletvekillerinin sağlığı ve onurlarına halel gelmeden ülkeye dönmelerini sağlamak ve İsrail’e karşı caydırıcı gücü göstermek üzere gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Meclis'in yeni döneminin adalet, özgürlük, demokrasi ve hukukun güçlendiği bir dönem olmasını dileyen Davutoğlu, yeni dönemde özellikle siyasi ahlakın önündeki engellerin kaldırılması ve 'terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması temennisinde bulundu. "Ben her zaman '1 Ekim siyasetin nevruzudur' derim. 1 Ekim'le birlikte siyasetin cemresi havaya düşer, iklimi şekillenir" ifadelerini kullanan Davutoğlu, parti çıkarlarının bir kenara bırakılıp millet iradesine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"Keşke Ana Muhalefet Partisi de muhalefetini ve tepkisini TBMM'nin açılış oturumuna katılarak gösterseydi"

Geçen yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti Eş Başkanlarıyla tokalaşmasının siyasetteki kutuplaşmayı yumuşatan önemli bir adım olduğunu hatırlatan Davutoğlu, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm parti liderlerini özel bir salona davet etmesini de "1 Ekim'in bu ruhuna uygundu. Bu davete icabet etmemiz ise insani nezaketimizin ve devlet töremizin gereğiydi. Keşke ana muhalefet partisi de muhalefetini ve tepkisini TBMM'nin açılış oturumuna katılarak gösterseydi" olarak değerlendirdi.

"BİZE SALDIRANLARA NASIL EYVALLAH ETMEMİŞSEK SİZE DE ETMEYİZ"

Davutoğlu, TBMM'nin açılış gününde siyasi parti liderleriyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmelere yönelik eleştirilere ilişkin şunları kaydetti:

"Bütün siyasi liderlerin ve milletvekillerinin siyasi kimliklerinden bağımsız olarak dini ve milli günlerde biraraya gelmeleri topluma güven verir, siyasete insanilik katar. Ümit ederiz ki, bu son davet iktidar partisinin dini ananelerimize aykırı bir şekilde şu ana kadar sürdürdüğü bizlerle bayramlaşmama uygulamasını da gözden geçirmesine vesile olur. Bu fotoğrafın anlık görüntüsünden hareketle günlerdir nezaketsiz yorumlar yapan muhalefet görünümlü rövanşist çevrelere mesajımız açık ve nettir: Geçmişte başka anlık resimler üzerinden bize saldıranlara nasıl eyvallah etmemişsek size de etmeyiz.

Kınamanın kınamasına bakmaksızın milletimizin hukuku söz konusu olduğunda iktidarı en kararlı şekilde eleştirir, devlet teamülü ve töresi gerektirdiğinde de yine kınayanın kınamasına bakmaksızın gereğini yaparız. Siyasi geleneğimiz ve geçmişte onurla taşıdığımız devlet adamlığı misyonumuz gereği kişilerin değil makamların davetlerine icabet ettik, ederiz. İki elimiz kanda da olsa bu gelenek ve misyondan asla vazgeçmeyiz. Mesele o fotoğraf değil, eleştirenlerin beklentileri, öfkeleri, rövanşist duygularıdır. Bizler bu hissiyatlara cevap olsun için değil memleketin hayrına, 86 milyonun maslahatına yönelik siyaset yapmaktayız.

Siyaset meydanında iktidar-muhalefet farketmeksizin eğriye eğri doğruya doğru dediğimizi, ekonomiden dış politkaya kadar her alanda sözümüzü esirgemediğimizi de herkes bilir, şahitlik eder. Geçen sene partimizin 5. kuruluş yıl dönümünde mottomuz 'elif siyaseti' idi. Evet, kayıtsız şartsız itaat peşinde koşan iktidar trollerine de intikam peşinde koşan rövanşist muhalefet trollerine karşı da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Ayrıca, keşke sadece fotoğraf karelerinde yer alan birlik görüntüleri içinde olunmasa. Keşke o makam 'partili' ibaresiyle anılmasa da tarafsız ve bağımsız olması gereken cumhurbaşkanlığı makamı hakettiği değeri, birleştiricilik ve hakemlik pozisyonunu hiç kaybetmemiş olsa."

Ahmet Davutoğlu, eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, "Keşke sanatçılardan, gazetecilerden sonra dün eski bir AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklanmamış olsa. Kendi içinden çıkanlara bile tahammül edemeyenlerin muhalefete tahammül etmesi nasıl beklenebilir" diye sordu.

"KUDÜS PAKTI ÖNERİSİNİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUM"

Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Dün, sayın Bahçeli'nin işin artık silahlı müdahale boyutuna taşınması gerektiğine yönelik önerisi hiç de yabana atılır değildir. Hamasi değildir. Eğer bu planın müzakereleri adil biçimde ve uluslararası normlara uygun biçimde ilerlemezse bu siyonist katillerin önüne bölgenin ve bölge dışı aktörlerin de katkısıyla bir set çekmek zaruret halini almıştır. Bu bağlamda dün sayın Bahçeli'nin dile getirdiği Türkiye, Mısır, Suriye ve Irak’tan oluşacak Kudüs Paktı önerisini yürekten destekliyorum" diye konuştu.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu, Şam yönetimi ile kısa süreli çatışma yaşayan SDG'nin ateşkese uyarak 10 Mart anlaşmasına sadık kalmasının, hem kendi güvenliği hem de Kürt ve Suriye halklarının yararına olacağını belirtti. Davutoğlu, "Bölge dışı güçlere sırtını dayama siyaseti artık bölgede geçerli değildir. Bu süreci doğru okuyan yapılar ve güçler bölgenin geleceğinde kalıcı olacaktır" dedi.

Kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle genel merkez binasından taşınma ihtiyacı doğduğunu belirten Davutoğlu, "Vefakar arkadaşlarımızın gayretleri ile satın alınan yeni Genel Merkez binamızın açılışını bu cumartesi, 11 Ekim saat 14.00'te gerçekleştireceğiz" bilgisini paylaştı.