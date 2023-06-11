Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken Nebati paylaşımı: Bre akılsız adam!

Yayınlanma: 11.06.2023 - 20:27

Güncelleme: 11.06.2023 - 21:51

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Videoda yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevi Nureddin Nebati'den devraldığı ve konuştuğu kısımların yanı sıra Davutoğlu'nun Nebati'ye yönelik ağır eleştirileri de yer aldı.

Mehmet Şimşek'in "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" mesajı üzerinden Nebati'ye göndermede bulunulan videoda ayrıca Nebati'nin, "Sen kim oluyorsun da beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı’nı hor göreceksin. Hadi oradan, hadi" ifadelerine de yer verildi.

Videonun sonunda ise Davutoğlu'nun daha önce "Ekonomiyi yönetecek beyin yok" dediği Nebati'ye ağır sözlerle yüklendiği kısım yer aldı.

Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Yani ne demek biliyor musunuz? Döndü yanındaki adama dedi ki, bir de akılsız adam. Yıllarca Türkiye'yi akıl dışı politikalarla yönettiğini, sen ve senin Cumhurbaşkanı ama bunların kafası basmaz. 2016'da bıraktığımız ekonomiyi berbat ettiniz, senin aklın duyup dedi. Aslında aklın yok dedi. Yani onurlu insan oradan kalkar çeker gider.

Hiçbir şeyden utanmıyorlar ya? Hiçbir şeyden utanmıyor. Sen kimsin ya, beni İngiliz vatandaşı maliyeciyle karşılaştıracaksın? Beğen o seçim meydanlarında Nureddin Nebati o İngiliz vatandaşı dediği sayın Mehmet Şimşek'e görevi devretti. İngiliz ajanlarıyla neredeyse suçladı. Başka birine bakanlığı devrederken. Oh çekiyorsa. İşte gerçek siyasi, utanmazlık budur. Bunlarda utanma kalmamış, ar kalmamış, haya kalmamış, siyasi ahlak hiç kalmamış."