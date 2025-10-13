Ahmet Hakan 'Babacan AKP'ye dönecek' dedi, DEVA Partisi'nden yalanlama geldi

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun bugünkü köşe yazısında, siyasetle ilgili üç çok konuşulacak olasılığa ilişkin iddiada bulundu.

Coşkun'un dile getirdiği iddialardan biri de DEVA Partisi ile ilgili oldu. Coşkun, "Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kapatarak Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesi gibi AK Parti’ye dönebilir" dedi.

Ancak Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni'nin iddiasına DEVA Partisi'nden net bir yalanlama geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, “kehanet” diyerek iddiaları yalanladı.

Kısacık, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ni kapatıp Ak Parti’ye katılacağı yönünde bir “kehanette” bulunmuş.

Bu tür yazılar aslında bilinçli şekilde servis edilen bir arzunun, bir özlemin dışavurumudur.

Çünkü biliyoruz ki iktidar ekonomi yönetiminde, siyasette ve devlet idaresinde ciddi bir tıkanmışlık içerisinde.

İktidar güven bunalımı yaşıyor ve yeni bir başarı hikayesi yazamıyor.

Çünkü biliyoruz ki iktidarın Ali Babacan hikayesine çok ihtiyacı var.

Böylesi bir ortamda, yıllar önce Türkiye’yi güven, istikrar ve reformlarla tanıştıran bir isim olan Ali Babacan ile aynı fotoğraf karesinde bulunmak, buradan çeşitli kehanetler çıkarmak bile iktidara moral kaynağı olmuş görünüyor.

Şunu NET olarak belirtmek isterim ki;

Sayın Babacan’ın yeri geçmişte değil, gelecektedir.

Türkiye’nin ihtiyacı, eskiye dönüş değil; DEVA kadrolarının vizyonuyla yepyeni bir başlangıçtır.

Bizim iddia edildiği gibi kapatmak, katılmak ya da geri dönmek gibi bir gündemimiz yok.

Bizim gündemimiz; demokrasi, adalet ve ekonomi alanlarında ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaktır.

Kısacası, iktidarın Ali Babacan’ın dönüşüne ihtiyacı olabilir.

Ama Türkiye’nin ihtiyacı, Ali Babacan’ın liderliğindeki DEVA Kadrolarındadır."