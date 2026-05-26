Ahmet Hakan Coşkun'dan şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' yazısı

İktidara yakın Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, genel başkanlık koltuğunda mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte CHP tabanına, milletvekillerine ya da örgütüne dayanmadığını belirten Ahmet Hakan Coşkun, Kılıçdaroğlu’nun yalnızca mahkeme kararına yaslandığı ve bunun siyaset üretmek için yeterli olmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun kendisine yöneltilen en ağır iddialara karşı da güçlü bir çıkış yapmadığını belirten Coşkun, Kılıçdaroğlu'nun "Ben iktidarın adamı değilim" dahi diyemediğini dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU OLMAZ ÇÜNKÜ..."

Ahmet Hakan Coşkun'un yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun sadece şu üç / dört günlük performansına bakarak yazıyorum:

OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı asıl ben yenerim” tarzı bir iddiayı seslendirmedi. Bu yaklaşımın kıyısından bile geçmedi. Gerçi bunu yapsaydı inandırıcı bulunur muydu, o da başka konu.

OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaslandığı yer parti tabanı olmadı, parti milletvekilleri olmadı, parti örgütü olmadı. Yaslandığı yer sadece ve sadece mahkeme kararı oldu.

OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, butlandan beri doğru dürüst bir süreç yönetimi yapamadı. Kontrolü ele alamadı. Muazzam bir boşluk bıraktı. Özel’in olayı şova çevirmesine fırsat verdi.

OLMAZ ÇÜNKÜ: “Ben iktidarın adamı değilim kardeşim” türü bir çıkış bile yapmadı, yapamadı. Kendisine yönelik en önemli iddiayla hesaplaşma yoluna gitmedi.

OLMAZ ÇÜNKÜ: Üç yıldır sustuğu gibi butlan kararından sonra da sustu. Bir kez olsun “Kurultay’ı benim elimden hileyle, desiseyle, parayla aldılar” demedi. “Mahkeme doğru karar vermiştir” demedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, üç yıldır uzaktan izliyordu olup biteni. Üç yıl. Üç koca yıl. Plan yapmak için, strateji oluşturmak için, taktik belirlemek için çok uzun zaman. Ve fakat fossss! Gördük ki..."