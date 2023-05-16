Ahmet Hakan'dan muhalefet seçmenini kızdıracak yazı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:02

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:03

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "İkinci turda ne olur?" başlıklı yazısında tepki çeken ifadeler kullandı.

Hakan yazısında, muhalefet seçmeninin büyük bir karamsarlık içinde olduğunu ifade etti. Hakan, şimdi de iktidar diliyle muhalefet seçmenine yönelik " 'Bu milletten bir şey olmaz' havasına girmiş durumdalar" ifadelerine yer verdi.

Hakan, "Karamsarlık, umutsuzluk, motivasyon eksikliği falan. Tatil planları, şimdiden devreye girmiş durumda' diyerek seçmenler üzerindeki ayrımcı dilini şu sözlerle pekiştirdi:

"Kılıçdaroğlu’na oy vermiş birçok arkadaşım, 'Keşke birinci turda Erdoğan kazansaydı da Erdoğan’a farklı bir galibiyet şansı verilmeseydi” diyor.

Bu arada Cumhur İttifakı, Meclis’te çoğunluğu elde etmiş. Taraflı tarafsız herkes çok iyi biliyor ki bu durum mutlaka Erdoğan’a yarayacak.

Manzara buyken sizce ikinci turda ne olur acaba?"