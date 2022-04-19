Ahmet Özal: İttifaklarda yer almayacağız, seçimlerde iddialıyız
TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, parti olarak teşkilatlanmayı büyük ölçüde tamamladıklarını ifade etti. Herhangi bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini söyleyen Özal, seçimlerden ikinci parti olarak çıkacaklarını iddia etti.
TEK Parti Genel Başkanı olarak siyasete dönen, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, yeni partisinin çalışmaları ve seçimdeki hedefleriyle ilgili açıklama yaptı.
Babası Turgut Özal için yapılan anma töreninde konuşan Ahmet Özal, babasını özlemle andığını belirtirken "29 yıl geçti ama hergün konuşulduğu için sanki kendisi hep yanımızdaymış gibi. En özlediğim ise; yaşadığımız sıkıntılar karşısında bugün acaba sağ olsaydı ne derdi, ne yapardı onu çok merak ediyorum. Aslında en çok özlediğim bu" şeklinde konuştu.
TUM-HABERLER.COM'a konuşan Özal, Seçimlerin 2023'te olacağını söylerken "Bizler parti teşkilatlarını aşağı yukarı bitirdik. Gidişatımız gayet iyi" dedi.
Kendisine herkes "Hangi ittifaka gireceksiniz" diye sorduğunu söyleyen Özal, "Hiç bir ittifaka girmeyi düşünmüyoruz. Ama şunu söyleyeyim önümüzdeki seçimlerde birinci parti kim olur bilmem ama ikinci parti kesin oluruz. İddialıyız!" dedi.
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