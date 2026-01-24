Ahmet Özer'den Bahçeli'ye teşekkür, hapis cezasına tepki: 'Bu sürece büyük bir darbe vurdular!'

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan ve geçen aylarda tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "İçerideyken barışa destek verememekten üzülüyordum. Dünkü davayla bu sürece büyük bir darbe vurdular. Ellerinde bu dosya ile ilgili bizi suçlu görecek hiçbir şey yok" dedi.

DÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özer, tutuklanmasına ve yerine kayyım atanmasına gerekçe olarak gösterilen “kent uzlaşısı” kapsamında 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davada dün Silivri’de 4. kez hakim karşısına çıktı.

14 Temmuz 2025 tarihinde görülen duruşmada Özer hakkında tahliye kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dünkü davada 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Karar kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Özer, bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada, mahkemenin hapis cezasına kararına sert sözlerle tepki gösterdi.

Süreç hakkında konuşan Özer, "İçerideyken barışa destek verememekten üzülüyordum. Dünkü davayla bu sürece büyük bir darbe vurdular. Ellerinde bu dosya ile ilgili bizi suçlu görecek hiçbir şey yoktu" dedi.

"TAZİYE TELEFONUNDAN SUÇ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuktan başka sığınacak dalımız yok. Ama hukuk bugün siyasallaşmış durumda. Bir taziye telefonundan suç çıkarmaya çalışıyorlar. Her gün taziye için görüşmeler yapıyorum. Ben çıktıktan sonra 100 binden fazla insan aradı telefonla, ben onlara GBT mi yapacağım? Böyle bir mantık olmaz. Bunu halkın vicdanına havale ediyorum.

Rojda Şenses burada şarkı söyledi diye ben örgüt üyeliğinden suçlanıyorum. Bu festivali Esenyurt Kaymakamı Sayın Fatih Çobanoğlu ile birlikte açtık. 10 gün devam etti. Bu büyük ve 40 bin civarında insanın katıldığı konserde 3-5 kişi Öcalan adına slogan atmış. Ben hiç duymadım, kaldı ki atmış olabilirler. Bundan ben mi sorumlu oluyorum."

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yargı tepkisi için teşekkür eden Özer, "Sayın Bahçeli'nin beyanına teşekkür ediyorum. Gerçeği söylemiş. Bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiği bizzat iktidarın ortağı tarafından tescil edilmiştir. Sayın Bahçeli de Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hepimizin altına imza atacağı doğruları söylüyorlar ama biz artık icraat bekliyoruz. Bunları tabii ki önemsiyoruz, teşekkür ediyoruz ama haksızlık ve hukuksuzlukların sona ermesi için adım atmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı, Kürt olmayı terörle eşleştirme mantığıyla barış sürecinin yürütülemeyeceğini söyledi.

Özer'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

İKTİDARDAN TALEPLERİNİ SIRALADI

"Tutuksuz yargılanma olmalıdır. Kayyım garabetine son verilmelidir. Hasta tutuklular serbest bırakılmalıdır. AYM ve AİHM kararları uygulanmalıdır. Artık bir ana muhalefet partisine operasyon yapılarak, toplumun yarısı dışlanarak barış yapılmayacağı görülmelidir. Artık adil yargılanma olmalıdır, düşman ceza hukuku terk edilmelidir. Demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla işletilmelidir. Biz bunların olabilmesi için mücadelemize devam edeceğiz."