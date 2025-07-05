Ahmet Özer'den Cumhuriyet'e açıklamalar: İlacı erken seçim

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yürütülen bir soruşturma kapsamında “terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 30 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alındı. Silivri’de aylardır tutuklu olan ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen Özer, Cumhuriyet’e konuştu.

Ahmet Özer, “İçi boş düzmece bir dosya ile tutuklandım. Amaç belediyeye el koymaktı. CHP’yi yıpratmaktı, oradan Ekrem İmamoğlu’na uzanmaktı. Bu dava hukuki değil, siyasi bir davadır” ifadelerini kullandı. Özer, 14 Temmuz’da görülecek duruşması için “Barış süreci ile ilgili bir samimiyet testidir” dedi.

'İÇ CEPHE GÜÇLENEMEZ'

Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın mektuplarının kamuoyunda okutulup devlet erkânı tarafından “önemli” bulunduğunu anımsatan Özer, “Ben, 11 yıl önce iradem dışında İmralı’da adım geçti diye terör örgütü üyeliği gibi akla mantığa, hukuka uymayan vicdanları sızlatan bir iddia ile tutuklu bulunuyorum. Bu yaman bir çelişki değil mi? Kaldı ki aynı görüşmede adı geçen Numan Kurtulmuş Meclis başkanı. Böyle toplumsal barış sağlanabilir mi? Halk bu çifte standarta inanır mı?” tepkisini gösterdi.

“İstenen iç cephenin güçlenmesi mi yoksa birilerinin güçlenmesi mi” diye soran Özer, “cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu içerideyken, 11 belediye başkanı onlarca bürokrat siyasi saiklerle tutukluyken, milletvekili, eski genel başkanlar, gazeteciler, aydınlar tutuklu iken iç cephe nasıl güçlenecek? CHP’ye kayyum atayarak iç cephe güçlenmez. Hukuka dönmeden, demokratik adımlar atılmadan iç cephe güçlenmez. Barış süreci başarıya ulaşmaz. Toplumun yarısı dışlanarak iç cephe güçlenmez. Ana muhalefet düşmanlaştırılarak iç cephe güçlenmez. Bunlar olup biterken iç barış da sağlanamaz” ifadelerini kullandı.

Özer sözlerini şu şekilde noktaladı: “Evet barış süreci başarıya ulaşmalı. Ancak bunların olması için önce siyasetin normal kulvarlarına dönmesi şart. Bunların olması için iç barışın sağlanması şart. Bunun olması için iktidarın derhal hukuka dönmesi şart. ”