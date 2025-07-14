Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı'ndan tahliye, CHP'li Emir'den 'Erdoğan' göndermeli çağrı: 'Esenyurt’a atanan kayyum derhal çekilmeli!'

İstanbul'da "PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ahmet Özer'in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye kararı geldi.

Ancak Özer, Beşiktaş Belediyesi'ne açılan 'ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet' davasından da tutuklu olduğu için tahliye edilmeyecek, tutukluluğu sürecek.

CHP'Lİ EMİR'DEN 'ERDOĞAN' GÖNDERMELİ ÇAĞRI

"Tahliye" kararı sonrası, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den flaş bir çağrı geldi.

"Erdoğan, 'DEM’le beraber yürüyoruz' deyince sorun yok. CHP’li başkan DEM’li meclis üyeleriyle çalışınca terör suçlaması!" diyen Emir, "Buradan açık çağrımızdır" diyerek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Esenyurt’a atanan kayyum derhal çekilmeli

Belediye Meclisi başkanvekili seçimini yapmalıdır

Ahmet Özer ve tüm başkanlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!"

"UYDURMA YOLSUZLUK SORUŞTURMASIYLA TUTUKLULUĞU SÜRDÜRÜLÜYOR!"

Emir'in paylaşımının tamamı şöyle:

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer kent uzlaşısı davasından tahliye edildi.

Ama aynı dosyada beraat kararı çıkmadığı için Esenyurt’a atanan kayyum hâlâ görevde!

Üstelik uydurma yolsuzluk soruşturmasıyla tutukluluğu sürdürülüyor!

Halkın oyuyla seçilen başkan içeride, Saray’ın atadığı kayyum belediyede!

Esenyurt Belediyesi meclisinde başkanvekili seçimi yaptırılmıyor.

Bu açıkça irade gaspıdır!

Erdoğan, “DEM’le beraber yürüyoruz” deyince sorun yok.

CHP’li başkan DEM’li meclis üyeleriyle çalışınca terör suçlaması!

Adalet değil, Sarayın düşman hukuku işliyor.

Buradan açık çağrımızdır;

- Esenyurt’a atanan kayyum derhal çekilmeli

- Belediye Meclisi başkanvekili seçimini yapmalıdır

- Ahmet Özer ve tüm başkanlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!

Bu kumpas düzenini de, Sarayın kayyum rejimini de tarihin çöplüğüne göndereceğiz!