Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu ile diyaloğunu anlattı: 'Çıkarken tesadüfen karşılaştık'

Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu ile diyaloğunu anlattı: 'Çıkarken tesadüfen karşılaştık'

12.11.2025 15:21:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu ile diyaloğunu anlattı: 'Çıkarken tesadüfen karşılaştık'

Serbest bırakılan Esenyurt Belediyesi'nin seçilmiş Başkanı Ahmet Özer, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile olan diyaloğunu anlattı.

Serbest bırakılan Esenyurt Belediyesi'nin seçilmiş Başkanı Ahmet Özer, CHP Esenyurt İlçe Örgütü'nda konuştu.

Özer tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile olan diyaloğunu anlattı.

Ahmet Özer şunları söyledi. 

"Çıkarken tesadüfen Ekrem Başkanla karşılaştık. Çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi. Ben de ben o kadar mutlu ve sevinçli değilim başkanım dedim. Buradan çıkıyorum ama kalbimin yarısını burada bırakıyorum dedim. ‘Olsun senin çıkman son derece önemli çünkü sen önce girmiştin senin çıkışın bize çok büyük bir moral oldu. Bütün arkadaşlara, dostlara selam söyle’ dedi."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #ahmet özer