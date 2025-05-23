Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı: CHP'den ve Özer'in kızından ilk tepki!

Mahkeme, 7 aydır tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

“Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7 aydır tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugün Silivri’de ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet izledi. Özer savunmasında “Ben bir bilim insanıyım, böyle bir insan terör örgütüne iradesini teslim eder mi?” dedi.

14 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme, 7 aydır tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma, 14 Temmuz saat 10:00’a ertelendi.

İLK TEPKİLER GELDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından CHP heyeti açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "14 Temmuz'da yine Silivri zindanlarında adalet arayacağız. Bu yargılamalar devam edecek ama biz bu salonda adalet arıyoruz. İktidar partisinin sandıkta yenemediği partimizi, yargıyı araçsallaştırarak yenmeye çalıştığı adaleti arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer ise, "Babamın mücadelesiyle gurur duyuyorum. O sağlıklı bir şekilde serbest kalana kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ateş kendi evinize düşene kadar beklemeyin. Lütfen bu adaletsizliğe hep beraber ses çıkarın" dedi.





Tutukluluk halinin devamına karar verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer duruşma salonundan cezaevine uğurlandı.