Ahmet Özer soruşturmasında 12 kişinin tutuklanması talep edildi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:53

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 13 Aralık Cuma günü 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne yönelik soruşturma işlemlerine devam ediliyor.

Başsavcılık, 2024 yerel seçimleri öncesinde terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamada 'terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatını' verdiği, bu talimat doğrultusunda kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen sistemle Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirildiğini iddia ediyor.

Savcılık, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin; PKK/KCK terör örgütünün, Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (TDÖ) yapılanmasının mensubu oldukları, Yargıtay kararıyla terör örgütünün yapılanması olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanması delegesi oldukları ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer irtibatlı olduklarını öne sürdü.

Bu şüphelilerden birinin, Akdeniz Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, "PKK, YPG, PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" şeklindeki sözleri üzerine elini kaldırmadığının tespit edildiğini kaydeden savcılık, 5 şüphelinin ise örgüt propagandası yaptıklarını öne sürdü. Şüphelilerden birinin ise, KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezi'ne bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri (PM) içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü iddia edildi.

12 KİŞİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 13 Aralık Cuma günü gözaltına alınan 12 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 12 kişinin tamamı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.