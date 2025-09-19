Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı. Peki, Ahmet Sungur kimdir? Yahşiyan Belediye Başkanı Ahmet Sungur kaç yaşında, nereli? Ahmet Sungur neden gözaltına alındı?

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale’de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta eğitimini Yahşihan’da, lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı.

AHMET SUNGUR'UN SİYASİ KARİYERİ

Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesine memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı. Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

AHMET SUNGUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Öte yandan, Kırıkkale Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta eski Yahşiyan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.