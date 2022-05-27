Ahmet Tatar duyurdu: Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı
'Ergenekon' kumpası sürecinde, 19 Aralık 2009 tarihinde hayatına son veren Yarbay Ali Tatar’ın mezarına saldırı düzenlendi.
Ergenekon kumpası sürecinde hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilmesi üzerine yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan mezarına saldırı düzenlendi.
Saldırıyı Ali Tatar’ın kardeşi Ahmet Tatar duyurdu. Ahmet Tatar, Twitter hesabından, mezarın başındaki bayrak direğinin kırılarak götürüldüğünü açıkladı.
Ahmet Tatar, “Böyle birşeyi kim niye yapar anlam veremiyorum. Çok üzüldüm” dedi.
İşte Ahmet Tatar'ın paylaştığı fotoğraflar:
Ahmet Tatar, durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'a bildirmesinin ardından Ali Tatar’ın mezarına tekrar Türk bayrağının konulduğunu açıkladı.
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