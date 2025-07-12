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Ahmet Türk'ten 'göreve iade' sorusuna yanıt: 'CHP’li belediyelere kayyumlar atanırken böyle bir şeyi istemem'

Ahmet Türk'ten 'göreve iade' sorusuna yanıt: 'CHP’li belediyelere kayyumlar atanırken böyle bir şeyi istemem'

12.07.2025 16:09:00
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Haber Merkezi
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Ahmet Türk'ten 'göreve iade' sorusuna yanıt: 'CHP’li belediyelere kayyumlar atanırken böyle bir şeyi istemem'

“Süreç” kapsamında DEM Partili belediyelere atanan kayyumların geri alınma ihtimaliyle ilgili konuşan Ahmet Türk, "Ben bu aşamada CHP’li belediyelere kayyumlar atanırken böyle bir şey olmasını istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa bütün kayyum uygulamaları kaldırılmalı" dedi.

Yerine üçüncü kez kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nin Süleymaniye'de gerçekleştirdiği silah bırakma töreninde kayyum konusunda açıklamada bulundu.

Kısadalga'dan Kemal Göktaş'a konuşan Ahmet Türk, DEM Partili belediyelere atanan kayyumların geri alınma ve belediye başkanlarının göreve iade edilmesi ihtimaline ilişkin soruyu yanıtladı.

“CHP’Lİ BELEDİYELERE KAYYUMLAR ATANIRKEN…”

Türk, "Ben bu aşamada CHP'li belediyelere kayyumlar atanırken böyle bir şey olmasını istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa bütün kayyum uygulamaları kaldırılmalı” diyerek yanıtladı.

8 YILLIK YURTDIŞI YASAĞI KALKMIŞTI

Süleymaniye'de terör örgütü PKK'li ilk grup silahları bıraktı. Silahların yakıldığı öğrenildi.

Büyük güvenlik önlemleriyle gazetecilerin görüntüleri canlı yayınlamasına izin verilmedi. Silah bırakmanın ardından bölgeye giden gazeteciler önemli detaylar aktardı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Ahmet Türk'ün bu törene katılabilmesi için 8 yıllık 'yurtdışına çıkma yasağı'nın kaldırıldığını aktardı.

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