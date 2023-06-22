Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:31

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:31

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Ahmet Yıldız, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Ahmet Yıldız kimdir? Yeni Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız kaç yaşında, nereli? İşte, Ahmet Yıldız hakkında merak edilenler...

AHMET YILDIZ KİMDİR?

Ahmet Yıldız, 23 Ocak 1964 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1989 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda görevler üstlenmiştir. 2000-2002 ve 2005-2006 yıllarında Şam Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar, 2004-2005 yıllarında Riyad Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar olarak görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında ise Cidde Başkonsolosluğu görevini ifa etmiştir. 2008-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi Başkanı ve 2009-2011 yıllarında da Musul Başkonsolosu olmuştur.

2011-2014 yıllarında Saraybosna büyükelçiliği yapmıştır. 1 Temmuz 2014 itibarıyla Başbakan başdanışmanı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Cumhurbaşkanlığı dışişlerinden sorumlu başdanışmanı olmuştur. Ayrıca başdanışmanlık görevi esnasında Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır. 29 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan yardımcısı olmuş, 26 Nisan 2018 tarihinde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmiştir. TBMM 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türk Grubu başkanı olmuştur. 22 Haziran 2023 tarihinde Dışişleri Bakan yardımcısı olmuştur.

AHMET YILDIZ ÖZEL HAYATI

İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Ahmet Yıldız

Burak Akçapar

Mehmet Kemal Bozay

Yasin Ekrem Serim