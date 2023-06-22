Münir Karaloğlu kimdir? İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu kaç yaşında, nereli?
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Yurttaşlar, Münir Karaloğlu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Münir Karaloğlu kimdir? Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Münir Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Münir Karaloğlu kimdir? Yeni İçişleriBakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Münir Karaloğlu hakkında merak edilenler...
MÜNİR KARALOĞLU KİMDİR?
1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Karakeçili kaymakam vekilliği, Harran, Çekerek, Reşadiye kaymakamlıkları, Kırklareli vali yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı hukuk müşavirliği, (başbakan danışmanı) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği yaptı. 11 Haziran 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Van valisi olarak atandı. 4 Ağustos 2013 tarihli 28728 sayılı kararname ile Bursa valiliğine atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Antalya valisi olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
10 Haziran 2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır valisi ve Diyarbakır büyükşehir belediye Başkanı olarak görevlendirildi. 12 Mayıs 2022 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi.
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