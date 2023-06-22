Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:15

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:15

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Vedad Gürgen, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Vedad Gürgen kimdir? Yeni Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen kaç yaşında, nereli? İşte, Vedad Gürgen hakkında merak edilenler...



VEDAD GÜRGEN KİMDİR?

Vedad Gürgen 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lise'sinden mezun olduktan sonra 1995 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı Üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Analizi ve Boyutlandırma Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığında mühendis olarak göreve başladı. 2000 - 2007 yılları arasında aynı bakanlıkta müfettiş olarak görev yaptıktan sonra 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra iç denetçi olarak görevine devam etti. İç Denetim Birimi Başkanlığında Başkan Yardımcısı ve Başkanlık görevlerini yürüttü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması sonrasında Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini vekâleten yürüttükten sora 2012 yılından bu yana Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdürü olarak çalışmaktadır.

VEDAD GÜRGEN ÖZEL HAYATI

İngilizce bilen Vedad Gürgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Fatma Varank

Hasan Suver

Refik Tuzcuoğlu

Vedad Gürgen