Ahmet Zeki Üçok: Suç duyurusunda bulunacağım

Emekli askeri hakim Dr. Ahmet Zeki Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekli askerlerin askeri sosyal tesislere ve orduevlerine girişini yasaklayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Üçok şunları yazdı:

"Emekli askerlerin Askeri Sosyal Tesislere, Orduevlerine girişini yasaklayan

Milli Savunma Bakanlığı’nın idari işlemi ve Sosyal Tesislere girişlerinin keyfi bir biçimde yasaklanmasına gerekçe yapılan kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddelerinin iptali için,

Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle İdare Mahkemesinde

dava açıyorum.

İnsan Hakları Sözleşmesine, Anayasamıza ve hukuka aykırı olarak

hiç bir yasal gerekçeye dayanmaksızın keyfi bir biçimde

kendilerinin eksikliklerini

ortaya koyan emekli askerlerin Orduevlerine girişlerini yasaklayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımı.

Kim olduğunu açıklamaktan korkan,

MSB kaynaklarının

bilgilerine sunarım.

YAPTIĞINIZ HİÇ BİR HUKUKSUZLUK YANINIZA KAR KALMAYACAK."