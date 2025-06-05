Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ahmet Zeki Üçok: Suç duyurusunda bulunacağım

Ahmet Zeki Üçok: Suç duyurusunda bulunacağım

5.06.2025 20:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ahmet Zeki Üçok: Suç duyurusunda bulunacağım

Ahmet Zeki Üçok, emekli askerlerin askeri sosyal tesislere ve orduevlerine girişini yasaklayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Üçok "Emekli askerlerin Orduevlerine girişlerini yasaklayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımı, Kim olduğunu açıklamaktan korkan, MSB kaynaklarının bilgilerine sunarım" ifadelerini kullandı.

Emekli askeri hakim Dr. Ahmet Zeki Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekli askerlerin askeri sosyal tesislere ve orduevlerine girişini yasaklayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Üçok şunları yazdı:

"Emekli askerlerin Askeri Sosyal Tesislere, Orduevlerine girişini yasaklayan 

Milli Savunma Bakanlığı’nın idari işlemi ve Sosyal Tesislere girişlerinin keyfi bir biçimde yasaklanmasına gerekçe yapılan kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddelerinin iptali için,

Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle İdare Mahkemesinde 

dava açıyorum. 

İnsan Hakları Sözleşmesine, Anayasamıza ve hukuka aykırı olarak 

hiç bir yasal gerekçeye dayanmaksızın keyfi bir biçimde 

kendilerinin eksikliklerini 

ortaya koyan emekli askerlerin Orduevlerine girişlerini yasaklayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımı. 

Kim olduğunu açıklamaktan korkan,  

MSB kaynaklarının 

bilgilerine sunarım. 

YAPTIĞINIZ HİÇ BİR HUKUKSUZLUK YANINIZA KAR KALMAYACAK."

İlgili Konular: #Suç duyurusu #Ahmet Zeki Üçok #orduevi