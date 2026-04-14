AİHM'in Türkiye'ye yönelttiği sorular sonrası İmamoğlu'ndan ilk mesaj: 'Türk hükümeti, evrensel hukuk ilkelerine geri dönmek zorunda'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili hükümete sorular yöneltti.
AİHM, öncelikli inceleme kararı aldığı İmamoğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili hükümetten açıklama istedi. Bu kapsamda yanıtlanması istemiyle 6 soru yöneltti.
Sorulardan dördü AİHM'in tüm tutuklama başvurularında yönelttiği sorular olurken, 5'inci ve 6'ncı sorular ilk kez İmamoğlu’nun başvurusunda soruldu.
"POLİTİK AMAÇLI TUTUKLAMA"
AİHM'in yönelttiği 5'inci soruda Mahkeme, uygulanan tutuklamanın siyasi saiklerle yapılıp yapılmadığı sorgulandı.
"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI VE SEÇİLME HAKKI"
Dosyadaki 6'ncı soru ise Türkiye’den yapılan başvurular içerisinde ilk kez yöneltiliyor.
Mahkeme, İmamoğlu hakkında yürütülen ceza yargılamasının ve tutukluluk halinin siyasi amaçlarla uygulandığı iddiasını doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığı ve seçim sürecine aktif katılımına engel olup olmadığı ekseninde sorguladı.
Mahkeme, "Başvurucu hakkında başlatılan ceza yargılaması ve tutukluluğu – siyasi amaçlarla uygulandığı iddiasıyla – başvurucunun seçilme hakkını ve seçim sürecine etkin katılımını engellemiş midir?" sorusunu yöneltti.
İMAMOĞLU'NDAN "AİHM" MESAJI
Kritik gelişmenin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi.
"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından mesajı paylaşılan İmamoğlu, "Türk hükümeti, AİHM’nin sorduğu soruların da gösterdiği şekilde taraf olduğu anlaşmalardan kaynaklanan evrensel hukuk ilkelerine geri dönmek zorundadır" dedi.
İmamoğlu'nun mesajı şöyle:
"Tutukluluğumla ilgili AİHM’e de başvuru yapmıştık.
Geçtiğimiz günlerde AİHM başvuruyla ilgili hükümete belli sorular yöneltti:
* Elinizde tarafsız bir gözlemciyi ikna edecek tek bir somut delil var mı?
* Neden her defasında önümüze aynı kopyala - yapıştır gerekçeleri koyuyorsunuz?
Bu soruların yanıtı milletin kalbinde bellidir, bundan hiç şüphemiz yok.
Ama asıl önemli olanı AİHM açıkça soruyor:
Siz bu adamı gerçekten hukuki nedenlerle mi tutukladınız, yoksa cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiği için siyasi rakiplerinizi oyun dışı bırakmak amacıyla mı hapse attınız?
Bu sorulara verilecek yanıtlar önemlidir.
Türk hükümeti, AİHM’nin sorduğu soruların da gösterdiği şekilde taraf olduğu anlaşmalardan kaynaklanan evrensel hukuk ilkelerine geri dönmek zorundadır."