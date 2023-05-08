‘Aile Bakanı’ Derya Yanık'tan saldırıyı meşrulaştırıcı sözler

Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:37

Güncelleme: 08.05.2023 - 11:48

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haber Global'de katıldığı canlı yayında Erzurum'da yaşanan saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olaylara çok üzüldüğünü belirten Bakan Yanık, "Seçim dönemleri bir parça heyecanlı ve kısmen agresyonu da zaman zaman yükselebilen çalışmalardır ancak burada bir ölçüye dikkat etmemiz lazım. Bu ölçü diğer insanlara, diğer vatandaşlara ne kadar ters düşünüyorsanız olun, ne kadar muhalif olursanız olun, birbirinize zarar verme çizgisini aşmamanız lazım bu bir. Bu anlamda gerçekten çok üzgünüm. İkincisi kitle psikolojisini yönetmek kolay değildir, kitle psikolojisinin nerede taşacağı, nerede zarar verici etkilere dönüşebileceğini hesap etmek ve buna göre dikkatli davranmak gibi de siyasetçiler olarak yükümlülüğümüz var"dedi.

" 'CANIM BURADA KONUŞMAK İSTİYOR' OLMAZ"

Rekabetin son derece zevkli bir şey olduğunu belirten Bakan Yanık, "Sonuçta bir seçim çalışması yapıyoruz. Rakiplerimize tatlı tatlı atışmalarımız oluyor, sert eleştirilerin olduğu dönemler oluyor bu gayet normal. Ama kitle psikolojisini hesaba katmak gerekiyor. Erzurum'da bu anlamda miting alanı olabilecek noktada gerekli önlemler alınmışken biraz spontan konuşmalar anladığım kadarıyla sayın İmamoğlu tarafından esnaf ziyareti sonrası hemen miting alanı olmayan bir yerde konuşmaların yapılması vb. biraz karışıklık olmuş. Ona da çok dikkat etmek lazım. 'Canım burada konuşmak istiyor' olmaz" dedi.

"ERZURUM'UN TEPKİ GÖSTERECEĞİNİ VAR SAYMAK GEREKİYORDU"

Bakan Yanık "Organizasyonda mı bir problem vardı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Niyet okumak ya da yeni bir tartışma yaratmak istemem ama sayın İmamoğlu'nun daha önceki ziyaretlerinde de benzer karışıklıklar yaşandı. Biraz metazori, kuralları çok dikkate almayan, kuralları kendisine göre koymaya çalışan bir tutumu var, bu olmaz. Nitekim Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir. Maalesef Van mitingindeki o işaretlerden, HDP seçmeniyle flörtleşmeden sonra Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini var saymak gerekiyordu. Yine söylüyorum geçmiş olsun. Bir hafta sonra seçim bitecek herhangi bir gerilim kalmayacak. Bunları hesaba katmak lazım."