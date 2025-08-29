Aileler beşinci kez Saraçhane'de buluştu: 'Keyfi gözaltılar ve tutuklamalar son bulsun'

HABER: BATUHAN SERİM

19 Mart operasyonları mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), beşinci buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

Buluşmaya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas, sanatçılar Onur Akın, Tolga Sağ, Sunay Akın ve tutuklu aileleri katıldı.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ'

Aile avukatlarının dahi baskı altına alındığı bir ortamda adil yargılamadan söz edilemeyeceğini vurgulayan Dilek Kaya İmamoğlu, “Bizim talebimiz çok açık: Keyfi gözaltılar ve tutuklamalar son bulsun. İnsan onuruna yakışır, adaletin evrensel ilkelerine uygun bir yargılama olsun. Biz, sadece adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

'GENÇLERİN UMUDUNU BÜYÜTMEK HEPİMİZİN EN BÜYÜK SORUMLULUĞU'

“Bu hukuksuz ortam, sadece tutukluları ve ailelerini değil, toplumun tüm vicdanını yaralıyor" ifadeleriyle sözlerine devam eden İmamoğlu, "Çocuklar güvensizlik içinde büyüyor, gençler geleceğe umutla bakamıyor. Üniversite sınavında başarılı olan gençlerimiz bile torpil, kayırmacılık ve eşitsizlik yüzünden hayallerini kaybediyor. Oysa bu ülkenin gençleri liyakatle, eşitlikle ve özgürlükle yol almalı. Onların umudunu büyütmek hepimizin en büyük sorumluluğu" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu’nun açıklamasının ardından sırasıyla; İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin cezaevindeyken evlendiği Filiz Kahveci Gökce, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir’in kızı Sidal Özdemir ve tutuklanan gençler adına, kendisi de bir süre Silivri’de tutulan Esila Ayık söz alarak, yaşadıkları süreci anlattı.

'7 SORUNUN 6'SINDA BUĞA GÖKCE İSTANBUL'DA ÇALIŞMIYORDU'

İPA Başkanı Buğra Gökce’nin eşi Filiz Kahveci Gökce, Buğra Gökce'ye sorguda 7 soru sorulduğunu belirterek, “Bu sorulardan 6 tanesinin olduğunu iddia ettikleri dönemde, kendisi daha İstanbul'da çalışmaya başlamamış, İzmir'de genel sekreterlik görevini sürdürmekteydi” dedi.

7. sorunun ise açık ve şeffaf bir ihale hakkında olduğunu kaydeden Gökce, “Peki suçu neydi? Taraflı medyadaki bir gazeteciye göre de ‘Devletin verilerinden farklı verileri açıklarsanız, böyle paketlenirsiniz’ şeklinde açıklanan doğru, gerçek verileri açıklayarak, halkın kandırılmasını önlemeye çalışmış bir bilim insanı olmasıydı. Tutuklanma süreci de bu haksızlığın aynasıydı” diye konuştu.

'BABAMIN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ 3 GÜN SONRA ÖĞRENDİK'

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir’in kızı Sidal Özdemir de yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz cuma günü babam, bir kalp krizi geçirdi. Ama biz, ailesi olarak, bunu tam üç gün sonra öğrenebildik. Düşünün; babanız kalbi durma tehlikesiyle karşı karşıya. Ama size haber verilmediği için, sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Bir aileye, bundan daha ağır bir acı yaşatılabilir mi?

Hastaneye koştuğumuzda, yüzümüze kapılar kapatıldı. Avukatımıza bilgi verilmedi. Vekaletli avukatımız bile, ‘Bilgi alma saati değil’ denilerek susturuldu. Daha da acısı, cezaevi doktoru, babamın acilen bir kalp damar hastalıkları hastanesine götürülmesi gerektiğini söyledi. Ama buna rağmen babam, 5 saat boyunca bir cezaevi aracında, jandarmalarla birlikte dolaştırıldı. Koğuştan koğuşa gidildi. Diğer kalp hastası mahkumlarla, kalp krizi geçirmiş bir halde 5 saat boyunca adeta ölüme sürüklendi. Ve o 5 saatte, ilaçlarını içmek için bir bardak su istedi. Bir bardak su bile verilmedi. O 5 saatte babam ölseydi, ne olacaktı? Kim verecekti bunun hesabını? Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Babamın geri dönüşü olmayacak bir durum yaşanmadan acilen tahliye edilmesini talep ediyorum."

'13 ARKADAŞIMIZ 59 GÜNDÜR SİLİVRİ'DE TUTSAK'

Saraçhane gösterileri sonrası sağlık sorunlarına rağmen 37 gün tutuklu kalan Esila Ayık da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben, 37 günlük tutsaklığım sonucunda tahliye olurken, şu an Saraçhane'nin 100’üncü günü anmasında tutuklanan 13 arkadaşımız, halen 59 gündür Silivri Cezaevi'nde tutsaklar. 13 arkadaşımızın yanında, tahliye olup, 10 gün sonra tekrardan geri tutuklanan Bekir Aslan var. Bekir, tutsaklığında, benden Belçika çikolatası istemişti. Ben Belçika'dan gelirken, ona çikolatasını alıp geldim. Fakat maalesef biz buluşamadan, Bekir tekrardan tutuklandı. Bekir'in çikolatası evde. Ve soruyorum: Bekir çikolatasını ne zaman yiyecek?"