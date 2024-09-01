AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Tahtalı, görevinden istifa etti

AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etti.

AA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 17:21
AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Tahtalı, görevinden istifa etti
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AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, yaptığı açıklamada, "Değerli Ağrı halkı, 21 Mart 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla üstlendiğim AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevimden, iş yoğunluğum sebebiyle istifa ettiğimi bildirmek isterim. Bu süre zarfında sizlere hizmet etme fırsatını şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’e birlikte çalışma fırsatı bulduğum milletvekillerimize, il başkanlarımıza, şahsım ile birlikte yol yürüyen tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizleri mekânlarında misafir eden ve ağırlayan tüm Ağrı halkına gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman bu davaya ve AK Partimize hizmet etmeye devam edeceğim. Göstermiş olduğunuz destek ve anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


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