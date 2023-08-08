Akademisyen Eken, CHP Çankaya İlçe Başkanlığına aday

Yayınlanma: 08.08.2023 - 18:08

Güncelleme: 08.08.2023 - 18:09

CHP’de kurultay süreci sürerken, ilçe kongre takvimi de başladı. Bu kapsamda CHP Çankaya İlçe örgütü de kurultaya gidiyor. Kurultayda halihazırda ilçe başkanlığını sürdüren Fahri Yıldırım ile aday olduğunu açıklayan Eken, zafere ulaşmak için yarışıyor.

‘Yüzümüz ileri dönmeli’

Ufuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev alan Eken, Millet İttifakı’nın genel seçimdeki durumuna değinerek, “Bileşenler demokratik bir rejim için kararlı ve ilkeli bir adım attılar. Bu adımın Türkiye siyasetine katkılarını çok değerli buluyorum” dedi. “Seçim sonuçları toplumda bir umutsuzluk iklimi yaratmış olabilir ancak önemli olan yüzümüzü ileri dönme gerekliliğidir” diyen Eken, “Birinci önceliğimiz örgütte güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak” ifadelerini kullandı. Eken, örgütlerde önseçimin etkin kullanılması gerektiğini belirtti. AKP’nin sivil toplum kuruluşları etkin kullanarak ideolojik bir dönüşüm yaptığını belirteren Eken, “Tarikat yurtları ile cemaat evleri bu dönüşümün örgütlenme merkezleri oldular. CHP sivil toplum alanından yavaş yavaş çekildi bu alan ise tarikatlar tarafından ele geçirildi. CHP’nin iktidar olmasının yolu güçlü bir sivil toplum ayağının oluşturulmasından geçiyor” dedi. Söz konusu sivil toplum ve parti bağı için Çankaya ilçesinin “model bir” ilçe olabileceğini vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"2007 yılı Türkiye için bir dönüm noktasıdır. 14 Nisan 2007 Cumhuriyet mitinginin hazırlık komitesinde yer aldım. O günlerde arkadaşlarımızla yaptığımız bir tespitin 2023 yılında sonuçlarını görmek büyük bir üzüntü nedenidir. Karşı devrim adım adım Türkiye’de iktidara geldi ve tehlike hale iktidarda. İktidar partisi sivil toplum örgütlerini ideolojik bir dönüşüm aracı olarak kullandı ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirdi. Tarikat yurtları ile cemaat evleri bu dönüşümün örgütlenme merkezleri oldular. CHP sivil toplum alanından yavaş yavaş çekildi bu alan ise tarikatlar tarafından ele geçirildi. CHP’nin iktidar olmasının yolu güçlü bir sivil toplum ayağının oluşturulmasından geçmektedir. Örgütlenmenin güçlenmesi için özellikle gençlik örgütlenmesinin güçlenmesi için öğrenci yurtlarından, kültür merkezlerine, dayanışma birimlerinden, kültür ve sanat atölyelerine geniş bir yelpazede sivil toplum örgütü organizasyonunun kurulması gerekmektedir. Çankaya bunun bir model ilçe haline gelebilir. Hedefimiz güçlü bir ilçe örgütünün yanında güçlü bir sivil toplum örgütlenmesi gerçekleştirmektir.

Çankaya İlçe Örgütünün bir okula ve politika üreten bir yapıya dönüşmesi için çaba göstereceğiz. Sadece yerel yönetim hizmetleri için çözüm üreten bir merkezden Çankaya halkının merkezi idareden aldığı hizmetleri takip eden, kent sorunlarına duyarlı ve kentli haklarının örgütlenmesi için önemli bir üretim merkezi haline dönüştüreceğiz. İlçenin kapısını genç profesyonellere, meslek insanlarına, akademisyenlere, eğitimcilere, gönüllülere ve aktivistlere açmayı hedefliyoruz. Parti ile ilişkilerin sadece üyelik düzleminde olmaması gerektiğini Cumhuriyet değerlerine inanan ve sıkı sıkıya bağla olan herkesin kendisine yer bulabileceği, katkı koyarak artı değer üretebileceği bir okul ve politika merkezi olması için emek vereceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Örgütü benim için bir okul niteliğindedir. Kimseyi tanımayan, tek başına bir üniversite öğrencisi olarak üye kaydımı yaptığım bu örgüt bugün bana ilçe başkan adaylığı görevini vermiştir. Partiye 18 yaşında adım atmış, Çankaya sokaklarında gençliğini yaşamış biri için çok duygusal bir görevdir. Omuzlarımda bu duygusal görevin ağırlığı var bunun farkındayım. 17 yıllık emeğin ve biriktirdiğim dostlukların bir ağırlığı var. Adaylık benim için bir parti görevidir."

‘Bölünmeye izin vermeyeceğiz’

Yıldırım ise, 5 Ağustos’ta Çankaya İlçe Başkanlığı’nda adaylık konuşmasını yaparak, “Çankaya, yoksulun, işçinin, solun ilçesidir. Bunu herkes böyle bilsin” dedi. “Ben partimin iktidarına, Ankara’daki tüm belediyeleri almaya adayım” diyen Yıldırım, “değişim” tartışmasına değinerek, “Belediye başkanını, genel başkanı değiştireceğiz diyorsunuz. Derdinizi anlatamıyorsunuz. Bu partinin tüzüğü daha demokratik olacak. Bu partide bölünmeye asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.