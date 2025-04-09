Akademisyene 'AKP' ve 'başörtüsü' gözaltısı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. M.A., iddiaya göre akademik personel alımı mülakatında "Fakültemde başörtülü istemiyorum. AK Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" gibi sözler ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner, iddiaya göre akademik personel adayı alımı mülakatında, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım. AK Parti’nin Allah belasını versin. AK Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi.
Akademisyenin sözleri üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri tarafından Aydıner gözaltına alındı. Emniyette ifade veren Aydıner, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: #Adnan Menderes Üniversitesi #Akademisyen
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