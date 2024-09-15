İfade Özgürlüğü Derneği Başkanı, Cumhuriyet'e konuştu: 'Platformları engellemek çözüm değil'
Sosyal medyadaki bir platformda Narin Güran ve kız çocuklarıyla ilgili hakaret ve pedofili içeren ifadeler kullanılması tepki çekti. Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında E. K. ile A. S. “müstehcenlik” suçundan tutuklandı.
Sosyal medyadaki bir platformda Narin Güran ve kız çocuklarıyla ilgili hakaret ve pedofili içeren ifadeler kullanılması tepki çekti. Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında E. K. ile A. S. “müstehcenlik” suçundan tutuklandı. Bu bağlamda sosyal medya platformlarının nasıl denetleneceği konusu tekrar gündeme geldi. Avrupa Birliği’nde (AB) söz konusu süreç yasal temsilci ve bu temsilciyi denetleyen otoritelerle yürütülüyor. Cumhuriyet’e konuşan İfade Özgürlüğü Derneği Başkanı Yaman Akdeniz, yasaklamaların sorunu çözmeyeceğine dikkat çekerek “Devletin reaksiyonu engelleme ve kapatma üzerine. Ancak her sorunda yaşanan platformun engellenmesi çözüm değil” dedi.
Etiketler: #sosyal medya #pedofili #kız çocukları
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