Akın Gürlek atamasında Ekrem İmamoğlu ayrıntısı: Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Sertaç Eş Kabine'deki değişiklikleri değerlendirdi

Ankara’da uzun zamandır konuşulan Kabine değişikliği bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kesinleşti. Bu sabah itibariyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’de değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş Ankara’da konuşulanları anlattı.

"MHP İKİ BAKANLIKTAN RAHATSIZDI"

Kartalkaya yangınından sonra Turizm Bakanlığı’nda bir değişiklik beklendiğini, yapılan atamaların sürpriz olduğunu kaydeden Eş, “Ancak bu atamalar da tesadüf değil. Yalova’da yılbaşına doğru IŞİD terörü esti, 3 polisimiz şehit oldu. Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasında sayın Yerlikaya’nın açıklamasına tepki göstermişti. Ankara’da uzun zamandır Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na ilişkin MHP’nin rahatsızlıkları olduğu konuşuluyordu. Kadrolaşmalar konusunda tepkiler vardı. Bu iki bakanlıkta MHP’lilerin dışlandığından yakınıyorlardı” dedi.

Bundan sonra Bakanların göreve başlamalarının ardından yapacakları atamaların takip edilmesi gerektiğini belirten Eş, “Bakanların iktidar ortağı MHP’yi ne kadar dikkate alacağı takibimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atamalar konusunda Devlet Bahçeli’yi bilgilendirmiştir diye tahmin ediyorum. MHP bundan sonra yapılacak atamaları izleyecektir” ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK'E BAKANLIK ZIRHI MI?

Akın Gürlek’in uzun zamandır CHP’nin hedefinde olduğunu anımsatan Eş, “Akın Gürlek son dönemde en çok konuşulan bürokrattı. Akın Gürlek başsavcılık görevinden önce Adalet Bakanı yardımcısıydı. İBB soruşturmalarını o yürüttü. Eğer bir iktidar değişikliği olursa Akın Gürlek’in CHP iktidarında boy hedefi olacağı açıktı. Akın Gürlek artık Bakan yetkileriyle donatıldı. Önümüzdeki dönemde bu bir koruma zırhı olabilir. Yargı bürokratları Yargıtay’da yargılanır ancak Bakanlar yüce dibanda yargılanır. CHP’liler İBB soruşturmalarında yaptıklarının karşılığını Bakan olarak aldığını düşünüyor” diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SORUŞTURMALAR SON BULACAK MI?

Adalet Bakanı değişikliğinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ayrıntısına dikkat çeken Eş, şunları kaydetti:

“Bu atamadan şunu da çıkarabiliriz: Herhalde İBB’ye yönelik soruşturmalarda sona gelindi. Bu saatten sonra İmamoğlu’na yeni bir suçlama yöneltilmeyecektir diye bekliyorum. Nerdeyse her soruşturmanın arkasını İmamoğlu ve İBB bürokratlarına bağlama çabası vardı. Herhalde artık bu konunun tamama erdiğini düşündüler.”