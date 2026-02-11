Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Akın Gürlek atamasının' ardından İmamoğlu'ndan ilk mesaj: 'İktidar her türlü hukuksuzluğu göze almış, geleceğimiz büyük tehdit altında!'

11.02.2026 16:00:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından ilk kez mesaj verdi. İmamoğlu, "İktidar, içine düştüğü çaresizlik ve korku sebebiyle her türlü hukuksuzluğu göze almıştır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 'mimarı' ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde olmasının zeminini hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İmamoğlu'ndan ilk mesaj geldi.

"İKTİDAR HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞU GÖZE ALMIŞ"

Mesajını "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından duyuran İmamoğlu, "İktidar, içine düştüğü çaresizlik ve korku sebebiyle her türlü hukuksuzluğu göze almıştır" dedi.

"GELECEĞİMİZ BÜYÜK TEHDİT ALTINDA"

İmamoğlu, "Devlet geleneğimiz, Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz büyük tehdit altındadır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Ya Adalet Ya Sefalet!

Adalet yoksa bereket yok.

Adalet yoksa barış, huzur olmaz.

Adalet yoksa itibar, demokrasi, üretim, kalkınma, geçim, yatırım olmaz. 

İşsizlik, açlık, yoksulluk, umutsuzluk vardır. 

İktidar, içine düştüğü çaresizlik ve korku sebebiyle her türlü hukuksuzluğu göze almıştır. 

Devlet geleneğimiz, Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz büyük tehdit altındadır. 

Azim ve kararlılığımız tamdır. 

Birlikte başaracağız!"

