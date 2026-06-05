Akın Gürlek duyurmuştu! AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'yasadışı bahis' paylaşımı: 'Sorun bu operasyonlardan çok daha derin...'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, yasadışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi.

27 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasadışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN 'YASADIŞI BAHİS' PAYLAŞIMI

Gürlek'in açıklamasının ardından bir paylaşım yapan AKP'li Şamil Tayyar, "Elimde devletin verileri var" diyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tayyar, "Resmi tespitlere göre; bahis hesabı açanların sayısı 28 milyonu geçmiş, bunların 7.8 milyonu aktif" dedi.

"Daha dün Sadettin Saran da yasadışı bahisten 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı" ifadelerini kullanan Tayyar, "Nüfusa orantılığında durumun çok vahim olduğu anlaşılıyor. Yasal bahiste işlem hacmi yıllık 15 milyar dolar, yasadışı bahiste işlem hacmi 20-60 milyar dolar arasında" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Adalet Bakanımız Akın Gürlek yeni bir yasadışı bahis operasyonunu açıklamış.

Bu operasyondaki işlem hacmi 193 milyar 367 milyon lira. 27 ilden 104 şüpheli gözaltında.

Daha dün Sadettin Saran da yasadışı bahisten 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Elimde devletin son verileri var, sorunun bu operasyon veya davalardan öte çok daha derin olduğunu gösteriyor.

Resmi tespitlere göre; bahis hesabı açanların sayısı 28 milyonu geçmiş, bunların 7.8 milyonu aktif.

Nüfusa orantılığında durumun çok vahim olduğu anlaşılıyor.

Yasal bahiste işlem hacmi yıllık 15 milyar dolar, yasadışı bahiste işlem hacmi 20-60 milyar dolar arasında.

Bu veriler de gösteriyor ki bahis, sadece adli bir vaka değil ekonomik, sosyal, psikolojik sonuçları olan büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor.

Bu operasyonlar yerinde ama yeterli değil, daha kapsamlı eylem planına ihtiyaç var."