Akın Gürlek ‘Eti Maden’ açıklaması yapmıştı… CHP’li Emir: ‘Eğip bükme konusundaki maharetini…’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, iktidara yakın Yeni Şafak'a verdiği röportajda hakkındaki Eti Maden Yönetim Kurulu Üyesi iddialarına yanıt vermişti.

Gürlek "Ben hakim-savcı kökenliyim. Bakan yardımcısı olduğum zaman hakim-savcı sıfatından çıkıyorum. Bu konuyla alakalı HSK toplandı ve beni meslekten çıkarttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK tekrar toplanarak savcılığa kabulümü yaptı. Prosedür bu şekilde işliyor. Ben, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra dilekçemi sundum. İstifa dilekçem ulaşmış mı? Ulaşmış. Hatta bana alındı belgesi de geldi. Bu tarihten sonra, dilekçem ulaştıktan sonra söz konusu şirketin yönetimi toplanıp işleme alır. Genel kurul senede 1 kere toplanma kararı alıyor ve orada çıkartmışlar. Benim dilekçem ulaştıktan sonra bu şirkette herhangi bir imzam var mı ya da maaş almış mıyım? Hayır, almamışım. Bu konuda hakkımda iftira atanlara yönelik dava açtım. Ben bunları kayda değer görmek istemediğim için cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bunlar sıkıştığından dolayı saldırıya geçtiler" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’Lİ EMİR: TAM ANLAMIYLA TRAJİKOMİK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Gürlek'in açıklamasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Emir şunları yazdı:

"Akın Gürlek’in ceza hukukunu eğip bükme konusundaki maharetini iddianamelerinden biliyorduk; meğer şirketler hukukunda da tablo aynıymış.

Hem Lüksemburg hukukunda hem Türk Ticaret Kanunu’nda yönetim kurulu üyeliğinden istifa, tek taraflı irade beyanıdır; şirkete ulaştığı anda hüküm doğurur, yönetim kurulunun “kabulü” şart değildir.

İddianamelerdeki hukuksuzluk yetmezmiş gibi, şimdi de en temel şirketler hukuku bilgisinde çuvallaması, tam anlamıyla trajikomik."