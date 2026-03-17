Akın Gürlek'in mal varlığı ne kadar? Özgür Özel'in açıkladığı tapu listesinde neler var?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıkladı. Özgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’e mal varlığını kendisinin açıklaması için süre tanımıştı. Bu sürenin dolmasıyla birlikte CHP lideri, belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

AKIN GÜRLEK’İN ÜZERİNE KAYITLI KAÇ TAŞINMAZ VAR?

Özgür Özel’in iddialarına göre, Akın Gürlek ve yakın çevresine ait toplamda 16 taşınmaz tespit edildi. Özel, bu taşınmazlardan 4’ünün kısa süre önce elden çıkarıldığını, ancak 12 tanesinin hala Akın Gürlek ve eşi üzerine kayıtlı olduğunu öne sürdü.

Gürlek'in 11 konut ve bir arsasının ortalama değerinin 325,5 milyon lira olduğunu öne sürdü. Özel Gürlek'in alıp sattığı 4 konutun işlem tutarının da 126,5 milyon lira olduğunu ifade etti.

Özel'in iddiasına göre Gürlek'in Lüksemburg'da demirli bir yatı bulunuyor. Özel "87 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı alacı gözüyle gezdi. Pazarlık etti. Lüksemburg'da, Lüksemburg'da o yatın bir eşi var şimdi limanda demirli. Türkiye'den alınmadı. Hollanda'dan alındı Lüksemburg'da bir limanda demirli. " dedi.

AKIN GÜRLEK’İN TAŞINMAZLARI

Kartal’daki Avrupa Konutları’nda 2 daire (52 milyon 500 bin TL)

Beykoz’da villa tipi konut (85 milyon TL)

Avcılar’da Firuzköy 648 ada 5 parsel Isparta Kura bizim evler (Ortalama 15 milyon 500 bin TL)

Tuzla Merkez’deki Marine City 2. Etap ( 10 milyon TL)

Ankara-Çankaya Park Joven (35 milyon 500 bin TL)

Ankara-Lodumlu VIP Tower Beytepe Projesi (Ortalama 25 milyon TL)

Ankara-Lodumlu Beytepe Mahal (17 milyon 500 bin TL)

Ankara-Lodumlu Beytepe Mira Rezidans (Ortalama 23 milyon TL)

İzmir-Konak Halkapınar’daki Mahal Bomonti 2 tane (Toplam 54 milyon TL)

Çanakkale-Gelibolyu’da deniz boğaz manzarası (7 milyon 500 bin TL)