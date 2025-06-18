Akın Gürlek'in odasında 'Murat Ağırel' ayrıntısı: 'Kirli Çark' kitabı masasında!

Gazeteci, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in "Kirli Çark" kitabı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de masasında...

Gürlek'in bugün paylaşılan bir fotoğrafında, masanın üzerinde Ağırel'in yasadışı bahisle ilgili ifşaatlarını konu alan “Kirli Çark” kitabı olması dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu kare, sosyal medyada da gündem oldu.

İşte o fotoğraf...





"KİRLİ ÇARK" KİTABI NEYİ ANLATIYOR?

Türkiye’de milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahis sektörü, kara para aklama, dolandırıcılık ve büyük mağduriyetlerle gündemde...

Gazeteci Murat Ağırel, "Kirli Çark" adlı kitabında bu tehlikeli ağın perde arkasını aralamış ve yasa dışı bahis çarkının nasıl işlediğini detaylarıyla anlatmıştı.

Ağırel, yasa dışı bahis sitelerinin, yasal bahis sistemindeki boşluklardan faydalanarak nasıl büyüdüğünü kitabında detaylandırmıştı. Türkiye’de Sportoto lisansı ile faaliyet gösteren yasal bahis siteleri uzun süre yurt dışındaki bahis sitelerine kıyasla çok daha sınırlı seçenekler sundu. Kullanıcılar ise daha yüksek bahis oranları, canlı bahis imkânları ve vergi ödememe avantajları nedeniyle yasa dışı bahis sitelerine yöneldi.

Kitapta öne çıkan bilgilere göre; 2024 itibarıyla yasa dışı bahis pazarının 100 milyar TL’yi aştığı tahmin ediliyor. Türkiye’de yasa dışı bahis oynayanların yüzde 70’ten fazlası yurt dışı merkezli siteleri kullanıyor. Kripto para ve sanal kartlarla yapılan ödemeler takip edilemiyor.



