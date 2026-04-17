Akın Gürlek'ten dikkat çeken açıklama: 'Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması dahil bazı dosyaların incelendiğini açıkladı.

Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu ve yalnızca bu dosyanın değil, benzer bazı dosyaların da incelendiğini" söyledi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 6 Ocak 2020’de kaybolmasının üzerinden 6 yılı aşkın süre geçerken, soruşturmada geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında 13 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2’si tutuklanmıştı.

Soruşturmaya ilişkin gazeteci Seyhan Avşar’a konuşan Bakan Gürlek, "vicdanları yaralayan dosyaların detaylı şekilde ele alındığını" belirtti.

"RABİA NAZ VE ROJİN KABAİŞ DOSYALARI DA İNCELENİYOR"

Gürlek, “Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor” dedi.

Bakan Gürlek, "faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarına özel hassasiyet gösterileceğini" belirtip, “Ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK SUÇLARINDA AİLE SORUMLULUĞU GÜNDEME GELEBİLİR"

Gürlek, okul saldırılarının ardından suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemelerin gündemde olduğunu belirterek, bazı durumlarda ailelerin de sorumluluğunun değerlendirilebileceğini söyledi.

Akın Gürlek, A Haber’e yaptığı açıklamada, "özellikle şiddet içeren suçlar ve cinayet vakalarında cezaların artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü" ifade etti.

“Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğünü ihmal etmeleri halinde, çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz” diyen Gürlek, düzenlemelerin kapsamının genişletilebileceğini söyledi.

Bakan Gürlek, "yalnızca failin değil, suça etki eden çevresel faktörlerin de değerlendirileceğini" belirterek, "sosyal medya ve televizyon içeriklerine yönelik yeni düzenlemelerin de planlandığını" aktardı.

"Silahların evde muhafazasına ilişkin de yeni adımların gündemde olduğunu" söyleyen Gürlek, "ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği şekilde saklanmaması durumunda cezai sorumluluk getirilebileceğini" ifade etti.

"Okullarda işlenen öldürme suçlarına yönelik de düzenleme planlandığını" belirten Gürlek, bu eylemlerin “nitelikli suç” kapsamına alınmasının değerlendirildiğini söyledi.