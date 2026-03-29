Akın Gürlek'ten Diyanet'e 'hafızlık' teşekkürü

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında yürütülen “manevi rehberlik” faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, "din eğitimi ve hafızlık programlarının 976 din görevlisiyle sürdürüldüğü ve bu çalışmalarla hükümlülerin toplumsal uyum süreçlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği" belirtildi.

BAKAN AKIN GÜRLEK VERİLERİ PAYLAŞTI

Bu paylaşımın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "2026 yılında hafızlık eğitimini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklunun sınava katıldığını, bunlardan 25’inin icazet belgesi almaya hak kazandığını" ifade etti.

Gürlek, "ceza infaz kurumlarındaki toplam hafız sayısının 170’e yükseldiğini" aktardı.

"ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gürlek, açıklamasında Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen iş birliğine değinerek kuruma teşekkür etti.

Gürlek, "Bu süreçte sağlanan katkı ve iş birliği dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum" diye yazdı.

Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Ceza infaz kurumlarımızda yürüttüğümüz manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını destekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile iş birliği içinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 976 din görevlisi aktif olarak görev yapıyor. Bu çerçevede 2026 yılında hafızlık eğitim sürecini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklu, ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen sınavlara katıldı.

Başarılı olan 25 kişi, Hafızlık İcazet Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte ceza infaz kurumlarımızdaki toplam hafız sayısı 145’ten 170’e yükseldi. Bu süreçte sağlanan katkı ve iş birliği dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini destekleyen çalışmalarla topluma uyum süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğiz."