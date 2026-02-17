Akın Gürlek'ten hâkim, savcı ve avukatlara videolu mesaj

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanlığı'na atadığı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı personeline bir mesaj yolladı.

Gürlek, Bakanlıktaki makam odasından seslendiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hâkimlerimizle, savcılarımızla, avukatlarımızla, infaz ve koruma teşkilatımızla ve adalet personelimizle büyük bir aileyiz.

Bu aileyi yüceltmek, daha güçlü, daha huzurlu ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak en önemli sorumluluğumuzdur.

Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız."