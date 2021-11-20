'Ak'landılar: Mezar parçalamaya takipsizlik

20 Kasım 2021 Cumartesi, 17:23

Almanya’nın Bielefeld şehrinde yaşayan ve Gurbet Postası isimli sosyal medya hesabı üzerinden gurbetçilerin sorunlarına ilişkin haberler yapan gazeteci Cengiz Kalıncı'nın memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan annesinin mezarı, kimliği belirsiz kişilerce parçalanmıştı.

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı Kalıncı, olayla bağlantılı olarak AKP Devrek İlçe Teşkılatı Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yokarıbaş ve bağlantılı olduğu kişilere işaret edip Yokarıbaş'ın çevresinden kendisine yönelik açık tehditlere vurgu yapmıştı.



Kalıncı'nın olayla ilgili aralarında AKP'li Yener Yokarıbaş'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin dava açmaya gerek görmedi.

Başsavcılık "Soyut iddia dışında kamu davası ikame etmeye yeterli başkaca delil elde edilemediği anlaşılmakla olay hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle olay için takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Cengiz Kalıncı, 2019'da Almanya'da kurdukları Avrupalı Halilbeyoğlu Köylüleri Derneği'nin Türkiye temsilcisi ve AKP Devrek İlçe Teşkılatı Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yokarıbaş ile ona yakın isimlerce "derneğin kuruluş amacının dışına çıkması ve kimi usulsüzlükler yapıldığı" iddiasıyla aralarında tartışmalar yaşandığını belirtmiş ve sürecin son olarak bu yıl itibariyle Yokarıbaş'ın çevresinden kendisine yönelik açık tehditlere dönüştüğünü vurgulamıştı.



Kalıncı, 23 Ocak günü annesinin mezarına yapılan saldırıyı "Derneğin şu anki başkanı ve Yener Yokarıbaş'ın 35 yıllık dostu Zekayi Akkaya Türkiye'deydi. Bu adam Türkiye'den ayrıldıktan 1 gün sonra annemin mezarı parçalanıyor. Olayı 2 gün sonra, 25 Ocak'ta öğrendim. Bunun üzerine Yener Yokarıbaş'la ilgili Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Türkiye'de yaşayan babamı ilk gün jandarma ciddiye almamış, 'hacı rüzgardan olmuştur' demiş. Babam da 'Oğlum bunu özene bezene yaptırdı, eski mezarlar bile sağlam dururken daha yeni yapılmış mezara mı birşey olacak?' diye yanıt vermiş. Olayı kendi haber sayfamda duyurmam ve yerel medyada da yer bulması üzerine kaymakamlık ciddiye almaya başladı" diyerek anlatmıştı.



