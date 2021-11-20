AKP'den 'taarruz' kararı: "Sefer sefer sefer, zafer zafer zafer!"
AKP Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, parti teşkılatını "savunma hatlarından taarruz hatlarına geçme"ye çağırdı.
AKP Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca, parti üyelerine yönelik Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Teşkilat Akademisi" eğitim programı düzenlendi.
Programda konuşan AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, çok önemli bir çalışmayı Sakarya'da başlattıklarını belirtip "Çok önemli siyasi aktörlerimizle buluşacağız. Bu mübarek yolculukta çok şey yaşadık, böyle bir eğitim çalışması sürecini de birlikte yaşıyoruz. İnanıyorum ki çok da bereketli olacak. Zaten çok bereketli bir iş yapıyoruz. Niyetlerimiz de çok halis. Ne yaptığımızın farkındayız. Teşkilatçılık bizim işimiz, teşkilat olmadan bu iş olmaz. Elbette liderimiz başımızda, liderimizin bizim için hatta bu coğrafya, ümmet ve insanlık için ne olduğunun bilinci içinde siyasetimizi yapıyoruz ama teşkilatçılık olmadan olmaz." diye konuştu.
Programda Yavuz'dan sonra konuşan AKP Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise teşkilatına "sefer" ve "zafer" talimatı verdi. Konuşmasında "Mottomuz, 'Bu hikayenin kahramanı sensin'. Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz" diyen Şen, "Öyleyse bu özne, inancını, coşkusunu, heyecanını motivasyonu tazeleyecek ve savunma hattından çıkacak, taarruz hatlarına geçecek. 'Sefer sefer sefer, zafer zafer zafer' diyecek ve 2023'ü kazanacağız" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Avrasya Araştırma son anketi yayımladı: CHP birinci parti, Erdoğan dört adayın gerisinde
- Son anket: AKP ve MHP'de dikkat çeken çöküş
- "Ekonominin kitabını yazdık" diyen Erdoğan'a Babacan'dan 'kapak' tavsiyesi
- Ekonomist Emin Çapa: Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
Video Haberler
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Erzurum'da deprem
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Berat Albayrak yurt dışında görüntülendi
- Bir saatte 34 bin 351 dolar kar
- Eski Merkez Bankası başkanı Resmi Gazete'yi işaret etti
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'TL' mesajı
- Karı kocanın 'ekonomi' kavgası: Şükret biraz
- Benzin, motorin ve otogaza zam