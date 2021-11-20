AKP'den 'taarruz' kararı: "Sefer sefer sefer, zafer zafer zafer!"

20 Kasım 2021 Cumartesi, 12:29

AKP Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca, parti üyelerine yönelik Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Teşkilat Akademisi" eğitim programı düzenlendi.

Programda konuşan AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, çok önemli bir çalışmayı Sakarya'da başlattıklarını belirtip "Çok önemli siyasi aktörlerimizle buluşacağız. Bu mübarek yolculukta çok şey yaşadık, böyle bir eğitim çalışması sürecini de birlikte yaşıyoruz. İnanıyorum ki çok da bereketli olacak. Zaten çok bereketli bir iş yapıyoruz. Niyetlerimiz de çok halis. Ne yaptığımızın farkındayız. Teşkilatçılık bizim işimiz, teşkilat olmadan bu iş olmaz. Elbette liderimiz başımızda, liderimizin bizim için hatta bu coğrafya, ümmet ve insanlık için ne olduğunun bilinci içinde siyasetimizi yapıyoruz ama teşkilatçılık olmadan olmaz." diye konuştu.

Programda Yavuz'dan sonra konuşan AKP Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise teşkilatına "sefer" ve "zafer" talimatı verdi. Konuşmasında "Mottomuz, 'Bu hikayenin kahramanı sensin'. Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz" diyen Şen, "Öyleyse bu özne, inancını, coşkusunu, heyecanını motivasyonu tazeleyecek ve savunma hattından çıkacak, taarruz hatlarına geçecek. 'Sefer sefer sefer, zafer zafer zafer' diyecek ve 2023'ü kazanacağız" ifadelerini kullandı.



