AKP 4. Olağanüstü Kongresi: Değişimin üçüncü ayağı parti yönetimi olacak

Yayınlanma: 06.10.2023 - 06:11

Güncelleme: 06.10.2023 - 08:08

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 4. Olağanüstü Kongresi, yarın Ankara Spor Salonu’nda toplanacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek genel başkan adayı olduğu kongrede, partisini yerel seçimlere taşıyacak yeni ekibini belirleyecek.

“Türkiye Yüzyılı” temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, AKP’nin 75 üyeli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Hafta başından itibaren yeni parti yönetimini belirlemek için çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın, TBMM ve kabinenin ardından parti yönetiminde de önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. AKP kurmaylarına göre Erdoğan, yeni parti yönetiminde, “deneyim” ile “genç ve kadın” dengesini gözetecek.

Erdoğan, ikisi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olmak üzere üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildiği 28 Mayıs seçimlerinden kısa süre sonra, parti yönetimine yerel seçim çalışmalarına başlamaları talimatı vermiş, ardından da olağanüstü kongre kararı almıştı.

Erdoğan’ın bu kararının altında, parlamento ve kabinede kapsamlı değişimi, parti yönetimiyle tamamlama isteği gösteriliyor. Milletvekili Genel Seçimi’nde üç dönem kuralının uygulandığı AKP’de, parlamentodaki değişim oranı yüzde 65’i bulmuştu.

Seçim öncesi kabinesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki kabine üyeleri ise milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parti yönetiminden Cevdet Yılmaz’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mehmet Özhaseki’yi de Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yeni kabinesine aldı.

"MKYK'NIN YARIDAN FAZLASI YENİLENECEK"

Erdoğan’ın olağanüstü kongreyle belirleyeceği yeni parti yönetimi, partideki değişim sürecinin üçüncü ayağı olarak görülüyor. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, 2019 seçimlerinde CHP’ye geçen belediyeleri yeniden alma hesabı yapan Erdoğan’ın, parti yönetimindeki değişim isteğinin bir başka nedeni olarak, yerel seçimlere "güçlü ve dinamik bir kadroyla hazırlanma" isteği gösteriliyor.

AKP kulislerinde, MKYK’nın en az yarıdan fazlasının yenileneceği, “yorulmuş, yıpranmış” isimlerin değişeceği yorumu yapılıyor.

DENGE LİSTESİ

Erdoğan, yeni parti yönetimini belirlemek için Salı gününden itibaren parti genel merkezinde yakın kurmaylarıyla yoğun çalışma yürüttü.

AKP kulislerinde blok liste ile yapılacak MKYK’da Erdoğan’ın, “denge” listesi hazırlayacağı, mevcut milletvekillerinden daha kısıtlı sayıda ismi parti yönetimine alacağı, üç dönemlik olduğu için parlamento dışında kalan bazı isimleri de parti yönetimine taşıyacabileceği ifade ediliyor. Bazı parti yöneticileri, Erdoğan’ın yeni parti vitrininde, “genç, kadın, deneyim” dengesini gözeteceği beklentisini dile getiriyorlar.

YENİ PARTİ KURANLARA DAVET YOK

“Türkiye Yüzyılı” ana sloganıyla gerçekleştirilecek olan kongrede “ortak akıl” vurgusunu öne çıkaran sloganlar belirlendi. Bu kapsamda, kongre salonu “Cumhuriyetin Yüz Akı", "Türkiye'nin Ortak Aklı" pankartları ile donatılacak.

Tüm illerden çok sayıda partilinin katılımının beklendiği kongreye, yurt içi ve yurt dışından 400 dolayında isim davet edildi. Ancak AKP’nin davetli listesinde, partiden ayrılanların kurduğu siyasi partiler yer almadı.

AKP’nin “bayramlaşma” listesinde de yer almayan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin yanısıra, Yeşil Sol Parti de kongreye davet edilmedi. Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.

Kongrede Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de bir konser verecek. Azerin, AKP için “Türkiye Yüzyılı” şarkısını besteleyen İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ile birlikte düet yapacak.

YEREL SEÇİM STARTINI VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki kongrede olduğu gibi, önce salon dışındaki izleyicilere seslenecek. Erdoğan’ın kongre konuşmasında, terörle mücadele, ekonomi, iç ve dış siyasi gelişmeler, yeni anayasa vurgusunun yanısıra, yerel seçim startını da vermesi bekleniyor.

Kongrenin ardından Erdoğan, “A takımı” olarak da nitelendirilen, partisini yerel seçimlere taşıyacak olan Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirleyecek. Yeni parti yönetiminin belirlenmesinin ardından, AKP yerel seçim kampanyası sürecini de resmen başlatacak.