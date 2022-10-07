AKP, 52 maddelik torba kanun teklifini TBMM'ye sundu: Pandemi döneminde kesilen para cezaları silinecek, cezasını ödeyenlere iade olmayacak

07 Ekim 2022 Cuma, 19:37

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, bugün Meclis’e sunacakları Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

52 maddelik teklifi 17 Ekim Pazartesi günü başlayan haftada TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeyi planladıklarını belirten Elitaş, teklifin içeriğini şöyle anlattı:

Hem öğrenci kredileri, hem 2 bin liranın altındaki alacaklarla ilgili hem de varlık yönetim şirketlerine devredilmiş bazı alacaklarla ilgili bir düzenleme söz konusuydu. Bununla ilgili en son Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüz, koronavirüs sürecinde hem sokağa çıkma yasağını hem de maske takma yasağını ihlal eden vatandaşlarımız ile ilgili düzenleme söz konusuydu. Onunla ilgili iyileştirmeleri düzenleyen, gerçekleştiren, ana başlık itibariyle 9 madde civarında, ama Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Ticaret Bakanlığı’nın da dahil olmak üzere; yürürlük, yürütme dahil, geçici maddelerle birlikte 52 maddelik kanun teklifini inşallah bugün TBMM Başkanlığı’na vereceğiz.

KONUTLARDAKİ GÜNEŞ ENERJİSİ 50 KİLOVATA KADAR VERGİDEN MUAF

Kanunun birinci maddesinde gelir vergisinden muaf esnaf düzenlemesi var. Bildiğiniz gibi 7-8 ay önce konut çatılarında elektrik, güneş veya rüzgar enerjisi üretimiyle ilgili yapılan, işte önce 10 kilovata kadar olan üretimde defter tutma ihtiyacı yoktu. 6-7 ay önce yaptığımız düzenleme ile bunu 25 kilovata çıkarmıştık. Hem dünyadaki enerji krizinin hem de yenilenebilir enerji kaynakların desteklenmesi amacıyla, vatandaştan büyük talep geldiğini görerek, 50 kilovata kadar olan mesken çatılarındaki elektrik üretimi vergiden muaf hale gelecek.





İşverenler, çalıştırdıkları kişilere iş yerlerinde yemek verdikleri taktirde bunu doğrudan gider olarak yazabiliyorlardı. Ama nakdi olarak verdiklerinde bu, vergi ve sigorta primine tabiydi. Ramazanda işverenler iaşe dağıtıyorlardı. 51 liralık kısmı, para verdikleri taktirde, bunun da vergi ve sigorta primine tabi olmamasıyla ilgili düzenleme getiriyoruz. Bununla da işverenler ve çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar.





Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler, çalıştırdıkları kişilere elektrik ve doğal gaz yardımı yaptıkları taktirde vergi ve sigorta priminden muaf olacaklar. Nakit olarak yardım mahiyetinde verseler dahi hem gelir vergisine tabi hem de sigorta primine tabiydi. Bu konuda işverenlerin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar doğal gaz ve elektrik yardımı olarak bin liraya kadar yaptıkları yardımlar, gelir ve sigorta vergisinden muaf olacak.





AR-GE ile ilgili 1 milyon liraya kadar yapılan desteği 2 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz. Bu da araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki artışı hızlandırmak amacıyla yapılan düzenleme. Yurt dışında inşaat işlerinde çalışan işçilerin ücret ödemelerini gelir vergisinden istisna hale getiriyoruz.

ÖĞRENCİ KREDİLERİNİN FAİZİ SİLİNECEK

Öğrenim kredisi, kamuoyunda sizlerin üzerinde durduğu, televizyonlardan anlatmaya çalıştığını düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden, yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi bugüne kadar almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. Bunların toplam parası, daha önceki durumda, diyelim ki 2018 yılındaki aylık 500 lira öğrenci kredisi aldı, toplam 6 bin lira ediyor, bir sonraki yılda da TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl sonunda da bu sürekli olarak yükseliyordu. 2 yıllık, işe girene kadar erteleme süresi vardı. Erteleme süresinde de yine TÜFE oranında artırılarak ilave ediyordu. Bu, toplam 27, 6 milyar liralık rakama ulaşmış. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi bütün faizlerini siliyoruz.





Ana para haline döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmadan, mesela 2022 yılında öğrenim hayatına başlayan öğrencim bugün 850 lira öğrenim kredisi, bin lira diyelim yuvarlak olsun, 12 bin lira yıllık, 2022-2023 öğrenim yılında 12 bin liralık kredi alacak. Bu 12 bin liralık kredi, okul bitene kadar sabit. 2023-2024 yılında bin liralık rakam, bin 300 liraya çıkmış. O bin bin 300 liralık rakam da 2023 yılı için sabit. Sonraki yıllarda da… 4 yıl süreyle alabiliyor, 4 yıl süreyle o yılın cari fiyatından aldığı ücretler, krediler sabit. 2022 de sabit, 2026 yılı da sabit. İşe başlama süresi çerçevesinde de yine herhangi bir şekilde de faiz artışına uğramayacak. Öğrenci, bir yıl daha ilave isteyebilir, bu 4 yıllık okullar için. 5 yıllık okullar olanlarda da 5 yıl artı 2 yıl, dört yıl olanlarda da 4 yıl artı 2 yıl için herhangi bir faiz ilavesi olmayacak. Öğrenci altıncı yılın sonunda da bir yıl daha uzatma istediği taktirde yine ona imkan verilecek.





Askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. 4 yıllık okul için öğrenci 6 yıllık süreç içinde, bir daha ilave olduktan sonra üst üste üç kere daha erteleme olanağı olacak. Yedinci yıldan sonra yaptığı ertelemeler için, toplam borcuna yüzde 10’u geçmemek üzere TÜFE oranı kadar faiz ilave edilecek.





2 bin liraya kadar icra takibi olan her türlü alacak; biliyorsunuz bu icra takiplerinin şüpheli alacak haline getirilmesi, şüpheli alacakların vergiden istisna edilmesi ve arkasında değersiz alacak haline döndürülmesi için çok büyük bir süreç vardı. Bununla ilgili o süreci kısaltıyoruz. Her kimin dosya toplamı 2 bin liranın altında alacağı varsa bu alacağından vazgeçtiği taktirde doğrudan doğruya bütün dosyalar ortadan kalkıyor. Telekom şirketleri; doğal gaz, elektrik şirketleri, belediyelere olan borçlar, vatandaşların birbiriyle olan borçlarından vazgeçtikleri taktirde doğrudan doğruya defter kayıtlı belgelerinden düşerek sonlandırmış oluyorlar. Yaklaşık 9 milyon dosya, 5 milyon kişiyi ilgilendiren durum. Bunun da toplam bedeli hemen hemen 20 milyar liralık bir rakamı oluşturuyor.

“2,7 MİLYAR LİRALIK PARA CEZASI KESİLMİŞ”

Toplam 2,7 milyar liralık, maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlarımıza yazılmış cezalar vardı. 2,7 milyar liralık rakamdan da vazgeçilmiş oluyor.





Tıp fakültesinde ve diş hekimliğinde okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Devlet üniversiteleri değil tüm üniversiteleri kapsayan şekilde tıpta ve diş hekimliğinde okuyan öğrencilerimize 5 bin 500 lira ücret ödemesi yapılmış oluyor.

ÖDENEN PARALAR ENGELLİLERDEN GERİ İSTENMEYECEK

Engelli ve yaşlı aylıklarında biliyorsunuz, engelli aylığı alabilmenin bazı şartları var, yaşlı aylığı ve evde bakım ücreti alabilmek için de belli şartlar var. Örneğin yüzde 40 ve üzerindeki engelli olan vatandaşımız engelli aylığını hak ediyor. Belirli periyodlarda bunun sağlık kurulu tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Diyelim ki 3 yıl engelli aylığı aldı, üçüncü yılın sonunda sağlık kuruluna gitti, üçüncü yılın sonunda yüzde 40’ın altına düştü. Bu süreç içinde engelli vatandaşımıza ödenen aylıklar geri isteniyor ve faizi ile alınıyordu. Bu süreç içinde engel düştüğü aydan itibaren herhangi bir şekilde ödeme varsa bu ödemelerden vazgeçilecek, vatandaşa tebliğ tarihinden itibaren ödeme yapılmayacak.

SGK’NIN TAŞINMAZLARI ELEKTRONİK ORTAMDA SATILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taşınmazlarının elektronik ortamlarda satılmasına ilişkin bir düzeleme var… Bir de yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız Türkiye’ye araçla geldiği takdirde, 2 yıl içinde bu vatandaşımızın yurt dışına çıkmamak şartıyla kullanma hakkı var. Herhangi bir şekilde uçakla başka bir ülkeye gittiği takdirde onlara, ‘araçla Türkiye’den niye çıkmadınız’ diye cezalar vardı. O cezalarda da af yoluna gidiyoruz.





2 bin 500 liranın altında, varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların tutarı; bu da 892 bin 866 kişiyi ilgilendiren bir durum. Kanunda şöyle bir durum daha var; ‘2 bin 500 liraya kadar olan kısmı iki katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir’ diyor. Sayın Bakan artırırsa 5 bin lira ve altındaki varlık yönetim şirketlerinin alacaklarından dolayı vatandaş doğrudan kurtulmuş oluyor.

KUR KORUMALI MEVDUAT 2023 SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Elitaş, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elitaş, “Kur korumalı mevduatın süresini bir yıl süreyle uzatıyoruz. 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat devam ediyor” dedi.

Elitaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na olan ve faizi silinen borçlarının ana parasının yine taksitli olarak ödeneceğini söyledi. Elitaş, “Faizli kısım nasıl ödeniyorsa faizsiz olan kısmı da aynı şekilde ödemeye devam edecek” diye konuştu.

Elitaş, icralık olan 2 bin liraya kadar borçların en çok GMS şirketlerine olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

En çok GMS şirketlerinde olduğu için 9 milyon dosya ve 5 milyon kişiyi kapsayan durum. 2 bin 500 liraya kadar olan kısım da tahsil kabiliyeti kalmamış olanların, varlık yönetimlerine devretmelerinden dolayı, varlık yönetim şirketine ana para ile birlikte paranın esasını devrettikleri için, 10 bin liralık alacağı 10 bin lira olarak devrettikleri için ve onların takip masrafları da devam ettiğinden dolayı, varlık yönetim şirketlerinde 2 bin 500 lira kadar büyüklükteki alacak dosyalarını tasfiye ederek bunu kamu kaynaklarından karşılıyoruz. Varlık yönetim şirketlerindeki rakam 4,3 milyar lira. Eğer bu rakam 5 bin liraya çıkarılırsa kanundaki yetki çerçevesinde, 2 bin 500 ve altı (borcu olan) 892 bin kişi, 5 bin lira ve altı (borcu olan) sanıyorum 1 milyon 100 bin kişi. O süreç içinde bakan yetkiyi kullanırsa ondan da vazgeçilmiş oluyor.

17 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYAN HAFTADA GÖRÜŞÜLECEK

Elitaş, “Bu 52 maddelik kısmı, bunu bekleyen, bir an önce gerçekleşsin diyen vatandaşı heyecanla bekletmek yerine, inşallah 17’siyle başlayan hafta bu kanun teklifini hazırlamış oluruz. Biliyorsunuz, bu kanun teklifi 90 maddelik bir süreçti. Ama bazı maddeleri ayırarak üç torba halinde hazırlamayı uygun gördük” dedi.

Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nu ilgilendiren maddeleri öne almayı planladıklarını açıklayarak, üç torba halinde gelecek kanun tekliflerini bu yıl bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

OTO GALERİLERE 300 BİN LİRAYA KADAR CEZA VERİLEBİLECEK

Elitaş, oto galerilerinin ikinci el araç satışında 6 ay süreli kullanımını teyit etmedikleri taktirde ödedikleri cezanın alt limitini 10 bin liraya, üst limitini de 300 bin liraya çıkaracaklarını belirtti. Elitaş, bu limitin aracın değerine göre yönetmelikle belirleneceğini söyledi.

Elitaş, koronavirüs pandemisinde maske takmadıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle kesilen cezaları ödeyenlerin parasını geri alıp almayacağına ilişkin soruya ise “Onlar geri iade olmaz. Biliyorsunuz bütün düzenlemelerde o vardır. Onu nasıl takip edeceksiniz, ne yapacaksınız” diye yanıt verdi.