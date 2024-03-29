AKP adayı 100 yıllık caminin duvarına afiş astı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:40

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:40

31 Mart yerel seçimlerine iki gün kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırırken AKP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, 138 yıllık caminin duvarına afiş astırdı.

Ege Saati’nin haberine göre; Nazilli ilçesinde bulunan 1886 yılında yapılan Koca Cami’nin duvarına asılan afişte AKP’li Savaş’ın fotoğrafı ile beraber vaatleri yer aldı.

Cami cemaatinin tepki gösterdiği afiş hakkında bir açıklama yapılmazken yurttaşlar, afişin kaldırılması için belediyeye ve cami yönetimine şikayetlerde bulundu.