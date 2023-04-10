AKP Afyonkarahisar Milletvekili adayı Ali Özkaya kimdir? Ali Özkaya kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:01

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Afyonkarahisar milletvekili adaylarından biri de Ali Özkaya oldu. Ali Özkaya'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ALİ ÖZKAYA KİMDİR?

Ali Özkaya, 20 Nisan 1970 tarihinde Mitdat Bey ve Zeynep Hanım'ın çocuğu olarak Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde doğdu. 1987 yılında İmam hatip lisesini bitirmesinin ardından 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan Özel Ferda Kolejinin kurucu genel müdürlüğünü yaptı. Hukukçular vakfı yönetim kurulu başkan yardımcılığı, hukuki araştırmalar derneği yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2003 yılından 2007 yılına kadar AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı yaptı. 2007 ve 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı oldu. 2012 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Hukuk Müşaviri, Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlığı görevini üstlenen Özkaya, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Pati Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi ve Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptı. 27. Dönemde TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Sekreteridir.