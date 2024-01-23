AKP Ankara ilçe belediye başkan adayları belirlendi

AKP'nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adaylarına İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından tebliğler yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 23:38
AKP Ankara ilçe belediye başkan adayları belirlendi
Abone Ol google-news

AKP’nin Ankara ilçe adayları şöyle belirlendi:

  • Akyurt: Hilal Ayık
  • Altındağ: Veysel Tiryaki
  • Bala: Ahmet Buran
  • Beypazarı: Tuncer Kaplan
  • Çamlıdere: Hazım Caner Can
  • Çankaya: Duhan Kalkan
  • Çubuk: Baki Demirbaş
  • Elmadağ: Eyüp Tekiner
  • Evren: Hüsamettin Ünsal
  • Güdül: Muzaffer Yalçın
  • Haymana: Özdemir Turgut
  • Kahraman Kazan: Serhat Oğuz
  • Keçiören: Zafer Çoktan
  • Kızılcahamam: Süleyman Acar
  • Mamak: Asım Balcı
  • Nallıhan: İsmail Öntaş
  • Pursaklar: Ertuğrul Çetin
  • Sincan: Murat Ercan
  • Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
  • Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

Not: Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut’ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime giriyor.


En Çok Okunan Haberler