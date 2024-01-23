AKP Ankara ilçe belediye başkan adayları belirlendi
AKP'nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adaylarına İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından tebliğler yapıldı.
AKP’nin Ankara ilçe adayları şöyle belirlendi:
- Akyurt: Hilal Ayık
- Altındağ: Veysel Tiryaki
- Bala: Ahmet Buran
- Beypazarı: Tuncer Kaplan
- Çamlıdere: Hazım Caner Can
- Çankaya: Duhan Kalkan
- Çubuk: Baki Demirbaş
- Elmadağ: Eyüp Tekiner
- Evren: Hüsamettin Ünsal
- Güdül: Muzaffer Yalçın
- Haymana: Özdemir Turgut
- Kahraman Kazan: Serhat Oğuz
- Keçiören: Zafer Çoktan
- Kızılcahamam: Süleyman Acar
- Mamak: Asım Balcı
- Nallıhan: İsmail Öntaş
- Pursaklar: Ertuğrul Çetin
- Sincan: Murat Ercan
- Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
- Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan
Not: Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut’ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime giriyor.
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