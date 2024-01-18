AKP, Ankara ve İzmir dahil 48 ilin belediye başkan adayını bugün duyuracak

Yayınlanma: 18.01.2024 - 08:12

Güncelleme: 18.01.2024 - 08:14

Geçen Pazar günü yapılması planlanan ancak Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK ile çıkan çatışmada dokuz askerin yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelenen AKP’nin aday tanıtım toplantısı bugün saat 14.00’te ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

AKP’nin Ankara Büyükşehir için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u, İzmir Büyükşehir için de Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı aday göstermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak aralarında İstanbul’un da olduğu 25 şehrin belediye başkanını 7 Ocak’ta duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin seçim beyannamesini ise 30 Ocak’ta düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

AKP, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak yapma kararı almıştı.