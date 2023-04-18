AKP Antalya milletvekili adayları kim? AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Antalya milletvekili adayları kim? AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Antalya milletvekili adayları kim? AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi...
AKP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA KÖSE
TUBA VURAL ÇOKAL
KEMAL ÇELİK
ATAY USLU
İBRAHİM ETHEM TAŞ
KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU
İZZETTİN SULTANYAR
TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY
YUSUF MAYISLAR
BETÜL DEMİROK
RÜŞTÜ PEKER
FERAH NUR ÜNAL
ÖZCAN YILDIRIM
MEHMET UYSAL
YAHYA TURGUT
İBRAHİM BAYUK
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