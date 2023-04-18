AKP Antalya milletvekili adayları kim? AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Antalya milletvekili adayları kim? AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:33
AKP Antalya milletvekili adayları kim? AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Antalya milletvekili adayları kim? AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi...

AKP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA KÖSE

TUBA VURAL ÇOKAL

KEMAL ÇELİK

ATAY USLU

İBRAHİM ETHEM TAŞ

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU

İZZETTİN SULTANYAR

TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY

YUSUF MAYISLAR

BETÜL DEMİROK

RÜŞTÜ PEKER

FERAH NUR ÜNAL

ÖZCAN YILDIRIM

MEHMET UYSAL

YAHYA TURGUT

İBRAHİM BAYUK


Antalya AKP AKP milletvekilleri akp milletvekili adayları akp antalya milletvekili adayları

İlgili Haberler

AKP Antalya Milletvekili adayı Mustafa Köse kimdir? Mustafa Köse kaç yaşında, nereli?

AKP Antalya Milletvekili adayı Mustafa Köse kimdir? Mustafa Köse kaç yaşında, nereli?
AKP Bursa milletvekili adayları kim? AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi!

AKP Bursa milletvekili adayları kim? AKP Bursa milletvekili adayları tam listesi!
AKP Bursa Milletvekili adayı Efkan Ala kimdir? Efkan Ala kaç yaşında, nereli?

AKP Bursa Milletvekili adayı Efkan Ala kimdir? Efkan Ala kaç yaşında, nereli?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler