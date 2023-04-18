Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:33

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:33

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Antalya milletvekili adayları kim? AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Antalya milletvekili adayları tam listesi...

AKP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA KÖSE

TUBA VURAL ÇOKAL

KEMAL ÇELİK

ATAY USLU

İBRAHİM ETHEM TAŞ

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU

İZZETTİN SULTANYAR

TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY

YUSUF MAYISLAR

BETÜL DEMİROK

RÜŞTÜ PEKER

FERAH NUR ÜNAL

ÖZCAN YILDIRIM

MEHMET UYSAL

YAHYA TURGUT

İBRAHİM BAYUK